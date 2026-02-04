La Semana de Música Religiosa de Cuenca regresará en su LXIII edición con primicias mundiales entre sus 16 conciertos

Presentación de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. - JCCM

CUENCA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16 conciertos componen la programación de la LXIII Semana de Música Religiosa de Cuenca (SMR), que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril y que incluye formaciones de renombre internacional y primicias mundiales.

La presentación ha tenido lugar en la Fundación Antonio Pérez, en concreto en la Sala Millares, ya que este año el festival se suma a la celebración del centenario del nacimiento de este artista canario que escuchaba Bach para inspirarse, según ha desvelado el director artístico de la SMR, Andoni Sierra, durante el acto en el que se ha desvelado esta programación, que este año gira bajo un lema 'Pax', que en opinión del responsable del festival es más que pertinente "porque en este mundo convulso, la paz es más que necesaria".

El Auditorio de Cuenca, la Catedral, el Espacio Torner, la iglesia de San Miguel y la Fundación Antonio Pérez serán los principales escenarios de la Semana de Música Religiosa 2026, que también viajará a la provincia con actuaciones en Arcas, Belmonte, Cardenete y Alarcón.

Entre los conciertos más destacados de esta edición se encuentra el que abre el festival, que se celebrará en la Catedral de Cuenca y que cuenta con Huelgas Ensemble, una de las formaciones polifónicas más prestigiosas del mundo.

Otra de las grandes citas será el concierto de la Orquesta y Cámara de la SMR, que este interpretará en primicia mundial un oratorio de la española Mariana Martínez, una de las compositoras más importantes del Clasicismo, alumna de músicos de la talla de Haydn y compañera de conciertos de Mozart que, sin embargo, por el hecho de ser mujer, "quedó relegada al olvido", según ha apuntado Sierra.

Por otro lado, la obra de encargo de la SMR de este caño se estrenará el 1 de abril. Se trata de una composición de Jesús Villa-Rojo, originario de Brihuega y ganador del Premio Nacional de la Música en 1994. La interpretación correrá a cargo de la agrupación Plural Ensemble, bajo la dirección de Fabian Panisello.

Respecto al concierto que cerrará el festival, correrá a cargo el Coro Monteverdi, el Coro Accentus y la Insula Orchestra, que interpretarán la Misa en Si Menor de Bach. La programación la completan otras propuestas a cargo de intérpretes como la ensemble francesa I Gemeli, la arpista Sara Águeda, el trío conformado por la soprano Alexandra Nowakowski, el barítono Joan Marin-Royo y el pianista Rubén Fernández Aguirre, Pergamo Ensemble e Il Fervore, del conquense Jesús Merino, entre otros músicos.

Las entradas para la LXIII Semana de Música Religiosa ya están a la venta en la página web del Festival. Existen abonos para asistir a todos los conciertos del ciclo y también para quienes quieran acudir a los conciertos del Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca. Además, hay descuentos para las personas que tienen la tarjeta de Amigo de la Semana de Música Religiosa y para los espectadores menores de 30 años.

La programación cuenta también con actividades complementarias como la SMR Abierta, que se celebra en la semana previa y que tiene como objetivo captar nuevos públicos para la música sacra; el foro de reflexión Espacio Música y Pensamiento, que este año girará en torno a la figura de Manolo Millares; y el ciclo de conferencias de María de la SER.

LA SMR ESPERA A UNOS 7.000 ESPECTADORES

En la presentación de estas jornadas han intervenido el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Amador Pastor; el alcalde del Ayuntamiento de Cuenca y presidente de la Fundación Patronato de la Semana de Música Religiosa, Darío Dolz; Marian Martínez, diputada de Cultura de la Diputación Provincial de Cuenca; Henar de la Sierra, directora de la Fundación Globalcaja Cuenca; y José Antonio Fernández Moreno, deán presidente de la Catedral de Cuenca, entre otras autoridades.

El consejero de Cultura, Amador Pastor, ha calculado que unas 7.000 personas pasarán por los diferentes escenarios de este festival que despliega en Cuenca un "mapa sonoro" gracias a las diferentes ubicaciones. También ha subrayado que el impacto económico del evento ronda los tres millones de euros.

Mientras, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha felicitado a Andoni Sierra tanto por la programación de esta Semana de Música Religiosa como por la elección de la paz como lema de esta edición "en estos tiempos complicados".

Por su parte, la diputada de Cultura, María Ángeles Martínez, ha querido acordarse en su intervención de las personas que mantuvieron la SMR en sus momentos más difíciles.

Finalmente, la directora de la Fundación Globalcaja Cuenca, Henar de la Sierra, ha incidido en la importancia de la cultura para la ciudad de Cuenca y el ejemplo que da este festival, por lo que ha mostrado su orgullo porque esta entidad sea patrocinadora oficial de la SMR.