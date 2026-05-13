Senadores del PSOE de C-LM presentan en el Senado una moción para impulsar la protección del azafrán de La Mancha

Senadores del PSOE de Castilla-La Mancha. - PSOE C-LM

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Senadores del PSOE de Castilla-La Mancha han presentado una moción en la Cámara Alta para impulsar la protección, la promoción y la competitividad del Azafrán de La Mancha con Denominación de Origen Protegida.

La senadora por Albacete, Amparo Torres, ha destacado que se trata "de un cultivo único ligado a nuestra identidad, a nuestras raíces, al esfuerzo de cientos de agricultores y agricultoras, que genera empleo, fija población y mantiene viva la economía de muchos municipios rurales", según ha informado el PSOE por nota de prensa.

Torres ha subrayado además el prestigio nacional e internacional del Azafrán de La Mancha que es reconocido "por su calidad, por su aroma y por sus propiedades organolépticas".

La moción advierte de las dificultades que atraviesa el sector "como el aumento de los costes de producción, la reducción de la superficie cultivada, el relevo generacional o la competencia desleal", ha explicado.

Por ello, la iniciativa registrada reclama un mayor respaldo institucional para proteger un producto estratégico para Castilla-La Mancha y para España.

La moción plantea "más promoción, más investigación, más innovación y más controles contra el fraude y los etiquetados engañosos", así como "incentivos para facilitar la incorporación de mujeres y jóvenes al cultivo", ha argumentado.

Del mismo modo, la iniciativa defiende la necesidad de favorecer la adaptación "de nuestro oro rojo" al cambio climático y de seguir respaldando a la Denominación de Origen Protegida.

"Defender el Azafrán de La Mancha es defender calidad, tradición, empleo y futuro para nuestros pueblos", ha concluido.