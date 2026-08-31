Serrano anima a disfrutar de las más de 400 actividades de la Feria de Albacete, "segura, limpia, inclusiva y accesible"

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, durante el acto de presentación de la programación de la Feria de Albacete 2026. - AY ALBACETE

ALBACETE 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha invitado a los albaceteños a volver a vivir la Feria de Albacete en honor a la Patrona, la Virgen de Los Llanos, declarada de Interés Turístico Internacional, "con orgullo y alegría" para disfrutar de las cerca de 400 actividades que el Ayuntamiento ha programado este año para que todo el mundo pueda disfrutar de una "Feria accesible, segura sostenible, limpia e inclusiva".

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante el acto de presentación de la programación de la Feria de Albacete 2026, junto al concejal de Feria, Francisco Navarro, el resto de los concejales del Equipo de Gobierno, y representantes de todos los servicios municipales y contratas implicados en su desarrollo de manera más directa, del tejido asociativo, vecinal y empresarial, así como de la Policía Local, Bomberos, Voluntarios de Protección Civil, de la Fava, y Feda, entre otros.

Una "Feria que mira a su pasado con orgullo, que incorpora las herramientas del presente y que sigue construyendo su futuro", tal y como ha asegurado el alcalde, que vuelve a demostrar un año más que es "uno de los grandes acontecimientos de nuestra ciudad y que, sobre todo, pertenece a todos los albaceteños y a todas las personas que nos visitan", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde ha señalado que la "piedra angular" de la Feria es la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, en honor a quien se celebra del 7 al 17 de septiembre desde hace más de 7 siglos de historia y que ha sabido evolucionar con los tiempos, recordando que en su honor tiene lugar la Cabalgata de apertura de la Feria que reúne a miles de personas para contemplar la "explosión de participación", contando este año con 60 carrozas y 20 movimientos musicales gracias al dinámico movimiento vecinal que la hace posible, así como la misa del día 8 y la multitudinaria Ofrenda de Flores que organiza la Peña Templete del día 13.

Como novedad, ha destacado que la Ofrenda incorporará este año un vallado en parte del Paseo de la Feria para ganar en seguridad, conjugándola con las atracciones que existen en esa zona. Asimismo, y para aumentar la seguridad, habrá un registro informatizado de caballos y carruajes de nuestra Feria Ecuestre.

FERIA ANTIGUA

Manuel Serrano ha anunciado que una de las novedades de este año será la recuperación de una parte de la historia a través de la recreación de la Feria Antigua que tendrá lugar el 10 de septiembre para mirar a nuestras raíces y conocer cómo se vivía la Feria en otros tiempos de la mano de Algazara y de la Asociación de Cuchillería.

Según ha recordado, este año se celebra el centenario del 'Himno Albacete' que escribió Eduardo Quijada y al que le puso música Manuel López Varela, explicando que también se contará con un cartel de la Feria de 1926 "porque es importante traer al presente nuestra historia y tradiciones, pero desde una Feria que mira al futuro".

El alcalde ha agradecido y puesto en valor el importante y comprometido trabajo diario que con tanto esfuerzo realiza el personal del servicio de limpieza durante los días de Feria debido al volumen extraordinario de personas que discurren por Albacete por estas fechas para mantener limpio el Recinto y la ciudad y que la limpieza siga siendo una de nuestras mejores cartas de presentación.

Serán 126 efectivos a jornada completa dedicados exclusivamente al dispositivo de limpieza de la Feria, a los que se suman los 162 trabajadores de parques y jardines, que contarán con refuerzos especiales durante los días de mayor afluencia como las personas que limpian los distintos emplazamientos donde celebramos la Feria.

Además, se ha incrementado en un 50 por ciento las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, con 20 plazas más.

El alcalde ha asegurado que también se quieren facilitar los itinerarios a pie a través de 7 rutas a pie que se han diseñado, acompañadas de un rutómetro, en el que se indican los tiempos aproximados que se tarda en llegar hasta el Recinto Ferial desde algunos de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.

Todo ello ligado al servicio de transporte público que, según ha explicado el Manuel Serrano, se presta en Feria con 4 líneas especiales que se suman a las tradicionales y que el año pasado transportó a más de 90.000 pasajeros gracias al refuerzo que se incorporó el año pasado con un vehículo más para las líneas 1 y 3 para sábado, domingo y festivo.

Habrá aparcamientos especiales en Feria junto a la Fiesta del Árbol, Avenida de la Mancha, calle Imperial y avenida de los Empresarios, a los que se sumará el Recinto Ferial del IFAB durante el fin de semana.

PUNTO VIOLETA Y ARCOÍRIS

Este año, como novedad, se incorpora junto al Punto Violeta, un Punto Arcoíris para prevenir y atender posibles agresiones homófobas. Ambos espacios tendrán atención 24 horas, bien sea con el horario ampliado de 12.00 del mediodía a 7.00 de la mañana durante todos los días, o en el punto de seguridad de la Feria del colegio Feria-Isabel Bonal.

En opinión del alcalde, "nuestra Feria tiene que ser un espacio de diversión, pero también un espacio seguro, respetuoso y en el que todas las personas puedan disfrutar con libertad", y por ello el 11 de septiembre se celebrará, un año más, Día de la Igualdad.

Así, ha afirmado ha señalado que "las personas con discapacidad disfrutarán de un espacio de casi 2,7 campos de fútbol adoquinados en los Ejidos de la Feria" tras las obras de mejora del pavimento, para mejorar su accesibilidad, que recientemente ha acometido el Ayuntamiento, en respuesta a una demanda histórica de los vecinos.

Un año más se celebrará la Feria Infantil, con la novedad de que en esta ocasión habrá actividades para los más pequeños en la zona de la Verbena de la Feria los días 8, 9, 12 y 13, con precios populares en las atracciones el día 9, antes de iniciar las clases.

Actividades que se suman a las que tradicionalmente se celebran con Aguas de Albacete, mientras que el festival Joven Fest se desarrollará los días 10, 11 y 12 en la misma zona destinado al público adolescente.

Otra de las novedades de la Feria es que se ha duplicado el espacio destinado a zona de descanso en la Feria de la mano de Aguas de Albacete, que además llevará aparejada un gran número de actividades infantiles, tras las obras de mejora de adoquinado de los Ejidos, destacando el futuro parque infantil que habrá en esta zona, con una fuente de la que brotará agua del suelo.

En relación a la Feria Taurina, "una de las mejores de toda España", Serrano ha explicado que traerá a las grandes figuras del toreo a nuestra Plaza de Toros, celebrando un año más el Día de la Tauromaquia de la mano de la Plataforma Somos Cultura coincidiendo con el que habría sido el cumpleaños del gran maestro Dámaso González, el 11 de septiembre.

REPARTO DE PROGRAMAS

Tras la presentación de la programación, el alcalde y los concejales del Equipo de Gobierno, junto a las tres parejas de las que esta semana saldrán los Manchegos de la Feria 2026, han iniciado el tradicional reparto de programas entre los ciudadanos a las puertas del Ayuntamiento y por las principales calles del centro de la ciudad.

En total, se han editado 75.000 programas para que todo el mundo pueda conocer las cerca de 400 actividades programadas.

Del 1 al 4 de septiembre se repartirán en el Ayuntamiento, la Posada del Rosario y en los kioscos de prensa municipales de los parques. El día 5 de septiembre se repartirán solo en horario de mañana en las mismas ubicaciones, y a partir del día 8 en el punto de información municipal instalado en el interior del Recinto Ferial

En el caso de que el Parque 'Abelardo Sánchez' tuviera que cerrar a consecuencia de algún fenómeno meteorológico adverso, el reparto de programas de Feria se llevaría a cabo en la Plaza San José de Calasanz.