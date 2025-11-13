Serrano anuncia trabajos de climatización en otros ocho colegios de Albacete con una inversión de casi dos millones - AYTO ALBACETE

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha informado que el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para realizar obras de climatización en ocho colegios de educación infantil y primaria del municipio.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato para redactar los proyectos correspondientes a los colegios Ana Soto, Benjamín Palencia, Cristóbal Valera, Feria-Isabel Bonal, Virgen de Los Llanos, Pedro Simón Abril, Reina Sofía y María Llanos Martínez, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Serrano ha destacado que "estos proyectos se incluyen en el Plan de acción frente al cambio climático, de acuerdo con las directrices de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el marco del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027.La aportación de fondos europeos es una magnífica oportunidad para actuar en nuestros centros escolares, mejorando así el confort de alumnos y profesores y de toda la comunidad educativa".

Los servicios a contratar tendrán un coste de 209.782,22 euros, e incluyen la dirección de obra, la coordinación de seguridad y salud.

Aunque el importe final de los trabajos será determinado por los proyectos correspondientes, se estima que las actuaciones en los ocho colegios tendrán un coste de casi dos millones de euros, siendo especialmente importante la inversión precisa en los colegios Ana Soto y Benjamín Palencia, que requerirán más de 550.000 euros cada uno de ellos, y en el Reina Sofía, donde se gastarán casi 270.000 euros.

También será cuantiosa la inversión en el Cristóbal Valera, más de 170.000 euros, mientras que el resto de los centros necesitan actuaciones por importes situados entre los 58.000 y los 83.000 euros.

El alcalde ha recordado que "seguimos trabajando para el mantenimiento y mejora de todos los centros educativos, como se ha visto en los recientes trabajos de pintura en los colegios San Antón, San Fulgencio, San Pablo y Príncipe Felipe, donde hemos invertido más de 300.000 euros".

"También estamos avanzando en los proyectos de climatización y eficiencia energética en los colegios Cristóbal Colón, José Salustiano Serna, Simón Abril de Santa Ana y Príncipe Felipe de El Salobral, donde se hará una inversión global de más de millón y medio de euros", ha dicho.

A pesar de que las obras de mejoras y reformas en centros escolares son una competencia autonómica y al Ayuntamiento sólo le corresponde el mantenimiento, la administración municipal va a continuar haciendo un esfuerzo presupuestario y de gestión "para que la actividad educativa pueda realizarse en las mejores condiciones en nuestra ciudad".