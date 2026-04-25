Serrano celebra un año más el Día de San Marcos con los vecinos y vecinas de Albacete - AYTO ALBACETE

ALBACETE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha acompañado un año más a los vecinos y vecinas de El Salobral en el Día grande de su Patrón, San Marcos Evangelista, para trasladarles el firme compromiso que el Ayuntamiento mantiene con todas las pedanías de Albacete para que cada día sean un lugar mejor en el que vivir.

Acompañado por la pedánea de El Salobral, Olaya Carrión, la concejala de Barrios y Pedanías, Llanos Navarro, y el concejal del Equipo de Gobierno, Julián Garijo, junto a otros miembros de la Corporación Municipal, el alcalde ha destacado la importancia que tienen nuestras tradiciones populares, como una de nuestras principales "seña de identidad" como albaceteños, asegurando que seguirá trabajando para garantizar su conservación y promoción para que se sigan traspasando de generación en generación, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Tras el tradicional pasacalle a cargo de la Asociación Musical San Marcos de El Salobral, que ha recorrido las calles para recoger a las Reinas, Sapenco de Honor, Damas de Honor y autoridades, el alcalde ha asistido a la misa en honor al Patrón de El Salobral en la parroquia de San Marcos Evangelista, oficiada por Isaac Joya.

El alcalde ha reiterado el compromiso municipal con la mejora de las pedanías de Albacete para garantizar su progreso y que sus vecinos y vecinas cuenten con todos los servicios y oportunidades que merecen, destacando en el caso de El Salobral que muy pronto podrá celebrar sus fiestas en un nuevo y ampliado centro sociocultural en el que el Ayuntamiento va a invertir más de un millón de euros, sin olvidar otras mejoras importantes como la inversión de 570.000 euros para la climatización del colegio Príncipe Felipe.

Tras la misa, ha tenido lugar la procesión en honor al Patrón hasta la Cruz, donde la Corte de Reinas, Sapenco de Honor y Damas de Honor 2026 ha iniciado la tradicional ofrenda floral y la elaboración del tapiz dedicado a la imagen de San Marcos Evangelista con los ramos aportados por los participantes, concluyendo la celebración con la bendición y entrega de las tradicionales roscas en el interior del templo.

Manuel Serrano ha felicitado las fiestas patronales a todos vecinos, animándoles a seguir participando activamente en las actividades programadas hasta mañana domingo, día en el que se pondrá el broche de oro a esta intensa programación, al tiempo que ha agradecido a la pedánea Olaya Sarrión y a su equipo el gran trabajo que, de manera coordinada con el Ayuntamiento, ha llevado a cabo un año más para garantizar el éxito de sus fiestas en honor a San Marcos.

Unas fiestas que dieron el pistoletazo de salida el sábado pasado con la Gala de Coronación de Reinas de las fiestas, Sapencos de Honor y Damas de Honor 2026, y con el pregón a cargo del vicario general de la Diócesis de Albacete, José Joaquín Tárraga, y que concluirán mañana con actividades musicales y la tradicional y multitudinaria gazpachada popular en los pinares del Parque.