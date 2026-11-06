Serrano celebra el archivo del proyecto de creación de un vertedero de amianto en Albacete

Archivo - Albacete se opone a tramitar un proyecto de "macroplanta de amianto" tras aprobarse en pleno
Archivo - Albacete se opone a tramitar un proyecto de "macroplanta de amianto" tras aprobarse en pleno - AY ALBACETE - Archivo
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: viernes, 6 noviembre 2026 14:53
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ALBACETE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha celebrado que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya puesto fin a la tramitación ambiental del proyecto de vertedero de residuos de amianto previsto en el paraje de La Castra, en Albacete, y en las próximas horas vaya a archivar también el procedimiento para su autorización ambiental integrada.

La autorización ambiental de este proyecto, según asegura el alcalde, "habría sido peligrosa y nociva para los intereses de Albacete y sus vecinos".

"Desde que surgieron las primeras noticias al respecto, el Ayuntamiento se ha opuesto a ese centro de residuos, de la mano de los ciudadanos, hasta conseguir evitar una instalación que finalmente no verá la luz en el municipio", ha apuntado el alcalde.

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