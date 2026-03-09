Serrano se compromete a seguir trabajando para resolver el problema de la vivienda en Albacete

El alcalde de Albacete entrega de llaves a propietarios de las 88 VPO de promoción pública de Urvial en el sector 10. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, continúa entregando llaves de la promoción de 88 VPO construidas por el Ayuntamiento a través de Urvial en el sector 10 de la ciudad, tras la firma de las escrituras hipotecarias y de compraventa conforme van completando los trámites los correspondientes adjudicatarios.

Con las 11 de hoy, ya se han entregado un total de 69 viviendas de esta promoción, con la que el Ayuntamiento presente "contribuir a mitigar el problema del acceso a la vivienda que existe a nivel nacional y también en nuestra ciudad, a pesar de que no se trata de una competencia municipal, sino de los gobiernos autonómico y central".

Serrano ha recordado en el acto en el salón de Plenos del Ayuntamiento que "con el Presupuesto que hemos presentado para este año vamos a reforzar el compromiso con el acceso a la vivienda, a través de un Plan Integral de Vivienda dotado con 800.000 euros adicionales para ayudas a rehabilitación y mejora de la accesibilidad y eficiencia energética a aquéllos que adquieran una vivienda".

El alcalde también ha puesto en valor que "llevamos a cabo la construcción de casi 140 viviendas protegidas en venta o en alquiler, con 37 para alquiler en la calle Santa Marta y otras 15 ya con proyecto básico, a lo que debe unirse el desarrollo de sectores para permitir la construcción de casi 5.500 viviendas en los próximos años, de las que 600 tendrán algún grado de protección.

El convenio suscrito el pasado año con Iberdrola ha permitido solucionar para varios años el problema de falta de suministro eléctrico que impedía que el parque de viviendas de la ciudad creciera".

Serrano ha dicho que "ponemos a disposición de la Junta y del Gobierno de España el suelo municipal que precisen para construir nueva vivienda en la ciudad, porque nosotros ya estamos haciendo un importante esfuerzo, y hemos destinado en los dos últimos años 27 millones de euros a la construcción de vivienda nueva".

El alcalde ha felicitado a todos los nuevos propietarios porque "dais un paso importante con la adquisición de estas viviendas, donde deseo que podáis realizar vuestros proyectos de vida en la comunidad que vais a formar los 88 vecinos, y dentro de una ciudad que cada día crece en oportunidades".