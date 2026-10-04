Serrano participa en la Media Maratón y la defiende como "un gran escaparate de la Marca Albacete" - AYTO ALBACETE

ALBACETE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de dar el pistoletazo de salida con el concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, el alcalde, Manuel Serrano, ha participado junto a casi 4.500 corredores en la XXIX Media Maratón Ciudad de Albacete, "una prueba plenamente consolidada que ha vuelto a llenar las calles de la ciudad de alegría y del mejor deporte, la carrera por excelencia que nos ayuda a promocionarnos y a poner a Albacete en el mapa deportivo de España".

Serrano ha destacado "la magnífica organización de la prueba, por lo que hay que agradecer su trabajo a los trabajadores del IMD, los colaboradores y la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, además por supuesto del Club Atletismo Albacete, Diputación y el resto del rico tejido asociativo del deporte en Albacete".

La carrera ha recorrido la ciudad con salida y meta en la Avenida de España y un circuito circular de dos vueltas de 8,3 y 12,7 kilómetros homologado por la RFEA y World Athletics.

La Media Maratón es, según el alcalde, "un reto creciente que va a más, gracias también a los colaboradores y patrocinadores, y cada año es mayor su éxito deportivo y de participación".

La Feria del corredor en el instituto Bachiller Sabuco ha ofrecido servicios como guardarropa, fisioterapia, podología y la bolsa del corredor, con una exposición fotográfica conmemorativa del 25 aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares Además de miles de aficionados y corredores habituales llegados de toda la provincia y de toda España, han corrido la prueba atletas de élite procedentes de Kenia, Etiopía, Tanzania y Marruecos, lo que hace posible batir cada año grandes marcas en una prueba reconocida por World Athletics.

La Media Maratón trasciende el ámbito estrictamente competitivo, ya que "nos ayuda a promocionar valores como la vida sana y la superación personal, con un estilo de vida activo que el Ayuntamiento quiere seguir fomentando".

En definitiva, "hablamos de una prueba que es un gran exponente de la Marca Albacete. La Media Maratón pone a Albacete en lo más alto del atletismo y promociona la imagen de la ciudad, dando oportunidades de negocio a nuestra hostelería y a nuestro comercio, y haciendo de Albacete la Ciudad del deporte".