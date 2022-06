Serrano (PP) asegura que Agustina García "sólo ha podido ofrecer anuncios en una legislatura perdida para Talavera"

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Santiago Serrano, ha dejado claro que la alcaldesa, Agustina García, "sólo ha podido ofrecer anuncios en una legislatura perdida para Talavera".

Así se ha pronunciado en el Debate del Estado de la Ciudad donde ha recordado que los compromisos que adquirió la alcaldesa en el debate de 2021 "no se han cumplido, y no tiene excusa para no hacerlo", según ha informado el PP en nota de prensa.

"Los ciudadanos le dieron al PSOE mayoría absoluta, lo mismo que en la Junta y en la Diputación y además gobiernan en España, y la realidad es que ni la ciudad ni los talaveranos están mejor que hace un año, y de ello es responsable tanto la alcaldesa como Page y Sánchez que lo único que están consiguiendo es que los talaveranos sean más pobres y tengan menos oportunidades", ha criticado.

El PSOE "pasará a la historia por no haber concedido una sola ayuda directa a las empresas", ha asegurado Serrano, que ha señalado que los socialistas "pervirtieron" la única medida aprobada a instancias el PP, que fue el Fondo de Rescate, que "acabó convertido en un autopago de impuestos".

Según ha recalcado, el PSOE "ha desaprovechado" todas las oportunidades económicas, y de hecho, el Ayuntamiento "ha sido la única empresa con mismas cuentas antes y después del Covid, que han sido inservibles en 2020 y 2021".

Con respeto al sector bovino lácteo, Santiago Serrano ha indicado que el PSOE "sigue dejando morir a un sector que debería ser prioritario, por el peso actual económico y de empleo y, sobre todo, por las posibilidades que tiene".

Sobre Talavera Ferial, el portavoz ha explicado que desde el PSOE "se ha amenazado" a los participantes con perder espacio en expositores si no acudían" a las diversas ferias, y "en el peor momento" se les "ha forzado" a perder miles de euros en un estand y a perder negocio en sus instalaciones.

AGUA

Santiago Serrano ha censurado que Agustina García haya aplaudido "un Plan de Cuenca malo para Talavera y la región, que además va en contra de las alegaciones del propio Ayuntamiento".

En lo que respecta al patrimonio, los Jardines del Prado "presentan un estado lamentable todo el año, y especialmente en Semana Santa, Mondas y Ferias", y el pórtico de la Basílica sigue sin restaurarse, a pesar de que el PP dejó el proyecto hecho y la financiación conseguida con la EDUSI, ha advertido Serrano.

"Ha sido una legislatura en blanco para la cerámica", ha señalado Serrano, que ha insistido en que Agustina García se ha centrado en "los vinilos y graffitis", y en tres años tan sólo han instalado 12 azulejos "frente a los 27.000" que puso el PP.

De otro lado el portavoz del Grupo Municipal Popular ha destacado que el apoyo de Agustina García al soterramiento del AVE fue no acudir a la concentración del pasado 12 de junio, donde "todo el mundo se preguntó dónde estaba en un momento crucial para el futuro de Talavera".

Por otra parte, sobre el suelo industrial ha dejado patente que la instalación de Meta "está fuera de la arena política" dado que es una buena noticia que se ubique en la ciudad, si bien ha recordado que "ese suelo estuvo paralizado desde 2004 hasta 2017, y todo el mundo sabe quién gobernaba en esos años".

Por último, Santiago Serrano ha censurado que la alcaldesa pida ahora que está cerrado el convenio a Isabel Díaz Ayuso la extensión del abono E2 de la Comunidad de Madrid hasta Talavera, y ha subrayado que "si de verdad existe un compromiso de la Junta de financiarlo, lo que tiene que hacer es subvencionar al cien por cien desde ya el abono de prolongación a Santa Olalla".