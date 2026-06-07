El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, nuevamente premiado en el Congreso de la SECOIR

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan - JCCM

CIUDAD REAL 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha vuelto a recibir un reconocimiento nacional en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva, SECOIR, considerado uno de los encuentros científicos más importantes de España en el ámbito de la cirugía de cristalino, catarata y cirugía refractiva.

En esta ocasión, el equipo del Hospital Universitario Mancha Centro ha obtenido el primer premio en la categoría de Miscelánea al mejor vídeo quirúrgico durante el 41º Congreso de la SECOIR, celebrado recientemente en La Coruña junto al décimo Congreso de la SECOMIR, dirigido a especialistas en formación de toda España, ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El trabajo premiado, titulado 'Trasplante de óptica cosida a esclera para el tratamiento del cambio miópico y la subluxación del complejo saco-lente en un caso de ectopia lentis', recoge una solución quirúrgica de alta complejidad desarrollada por el jefe del Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan, el doctor Fernando González del Valle.

La técnica permite resolver una complicación que puede aparecer años después de una cirugía ocular compleja, cuando la estructura que sostiene la lente intraocular pierde estabilidad y se desplaza de su posición habitual.

En el caso presentado, se trataba de un paciente intervenido en la infancia, derivado en su momento desde otro hospital por la complejidad del procedimiento, que con el paso del tiempo precisó una nueva intervención para corregir tanto la inestabilidad de la lente como el cambio miópico producido por el crecimiento del globo ocular.

Según ha explicado el doctor González del Valle, la propuesta quirúrgica consistió en sustituir la óptica de la lente implantada en la infancia para reducir la miopía y, al mismo tiempo, suturarla a la esclera con nuevos puntos de anclaje, con el objetivo de mejorar su estabilidad y tratar de evitar que la misma complicación pudiera repetirse en el futuro.

El trabajo está firmado por el doctor Fernando González del Valle como primer autor, junto a la doctora Carmen González Polo, Valentina Hadad, María Bermúdez Mora, Esperanza López Mondéjar y Javier Celis Sánchez.

PARTICIPACIÓN DESTACADA

La participación del Servicio de Oftalmología de Alcázar de San Juan en el 41º Congreso SECOIR y en el 10º SECOMIR (congreso destinado a especialistas en formación que tuvo lugar en paralelo) ha sido especialmente destacada, con más de una decena de ponencias, comunicaciones, reuniones y mesas científicas.

Al encuentro asistieron el doctor Fernando González del Valle, el doctor Javier Celis Sánchez y la doctora María José Domínguez, en representación del servicio del Hospital Universitario Mancha Centro.

Además del premio recibido, el congreso ha supuesto otro reconocimiento para la Gerencia de Alcázar de San Juan, ya que el doctor Javier Celis Sánchez, jefe de la Sección de Córnea del Hospital Universitario Mancha Centro, ha sido elegido nuevo secretario de la SECOIR, cargo de especial relevancia dentro de la junta directiva de esta sociedad científica nacional.

El doctor Celis toma así el relevo dentro de una estructura directiva en la que el propio doctor González del Valle también ha participado durante ocho años, reforzando la presencia de Castilla-La Mancha y del Hospital Universitario Mancha Centro en uno de los foros oftalmológicos más prestigiosos del país.

Para el doctor González del Valle, estos reconocimientos son fruto "del trabajo asistencial diario, que es el que acaba refrendando el buen nombre de un servicio y de un hospital".

En este sentido, ha subrayado que la vocación del equipo sigue siendo "atender muy bien a cada uno de nuestros pacientes y, desde esa forma de trabajar, extraer conclusiones que puedan ser útiles también para otros compañeros".

Por último, el doctor González del Valle ha destacado que el protagonismo alcanzado por el Servicio de Oftalmología de la Gerencia de Alcázar de San Juan en congresos nacionales "no es casualidad, sino consecuencia de muchos años de trabajo, de una elevada implicación asistencial y de la voluntad de compartir conocimiento para seguir mejorando la atención oftalmológica".