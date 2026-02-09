Los servicios de emergencias trabajan "a destajo" en Talavera y achican más de un millón de litros a la hora

Reunión Cecopal. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado este lunes que los servicios de emergencias están trabajando "a destajo" y los bomberos del Consorcio y del Infocam están achicando más de un millón de litros de agua a la hora.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, tras la reunión del Cecopal, donde ha asegurado que los servicios de emergencias trabajan con 21 motobombas "que están rindiendo al máximo" para solventar los problemas derivados de las intensas lluvias que están provocando inundaciones en algunas calles de la ciudad y que ha afectado a varias viviendas de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Quiero que los talaveranos conozcan la magnitud del agua que está bajando en ese momento de la Sierra de San Vicente" que influye en el caudal de los arroyos que cruzan Talavera, "siendo el punto más crítico Entretorres".

"Tenemos desplazados aquí a 25 efectivos de bomberos a los Servicios Generales del Ayuntamiento trabajando con electromecánicos en la zona, a Protección Civil monitorizando todos los arroyos de la ciudad y también los de El Casar, Talavera la Nueva y Gamonal", ha indicado.

Gregorio ha reiterado que la situación de la de Talavera es "complicada" por los arroyos; el caudal del Tajo ha subido a 660 metros cúbicos por segundo pero "está controlado" y permanece en nivel rojo, y los esfuerzos se están concentrando en "traspasar agua del sistema general hacia uno de los ojos de la Portilla y está dando resultado" pudiendo empezar a vaciar algunos garajes de la zona que estaban inundados.

"Todos los recursos municipales de emergencia están plenamente activados y coordinados, trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de nuestros vecinos", ha dicho el alcalde que ha pedido la máxima prudencia y responsabilidad ciudadana.

No obstante, ya se han podido abrir algunas calles como Cristo, Mula, Carmen o Charcón, aunque permanecen cortadas al tráfico las siguientes vías: calle Campana, Luis Jimenez hasta la glorieta Marqués de Mirasol en sentido Madrid, Entretorres, Hilanderas, y Grisetas.

Desde Servicios Generales se han continuado repartiendo sacos de tierra y en total llevan 3.300 sacos repartidos.

ZONA AZUL GRATUITA

A partir de hoy quedará exento de pago el estacionamiento regulado (zona azul) en toda la ciudad hasta el miércoles incluido. Asimismo se ha habilitado el parking del Polideportivo José Ángel de Jesús Encinas para el aparcamiento de los vehículos de los vecinos afectados de la zona.

Por otro lado, se mantienen cerrados todos los parques municipales. La Policía Local ya ha procedido a reforzar la señalización y cintas perimetrales, solicitando a la ciudadanía que no acceda a los parques bajo ningún concepto.

El Consorcio de Bomberos continuará actuando en la zona junto con Infocam, mientras que Protección Civil seguirá asegurando el perímetro de la ciudad, arroyos y atención a familias dependientes, contando también con el trabajo permanente de la Policía Local.

Desde el Ayuntamiento se recomienda no transitar ni acceder a parques ni zonas balizadas, recoger o asegurar elementos colgantes en viviendas y balcones, no bajar a trasteros ni garajes, especialmente en las zonas más afectadas, y evitar el uso de ascensores en estas áreas.

Ante cualquier situación de emergencia, ruega que los ciudadanos contacten inmediatamente con el 112 o con la Policía Local en el 092.

En la reunión, desde Talavera han participado miembros de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Servicios Generales del Ayuntamiento, Bomberos, Cruz Roja y Aqualia, con la presencia de los ediles de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, de Urbanismo, Benedicto García, el de Medio Ambiente, David Moreno y el de Agricultura y Ganadería, Gerardo Sánchez.