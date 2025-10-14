Los servicios de extinción de incendios dan por extinguido el de Peñalba de la Sierra, tras 22 días de trabajo

Labores de extinción del incendio de Peñalba de la Sierra. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha dado por completamente extinguido el incendio que ha asolado el Pico del Lobo en Peñalba de la Sierra, Guadalajara, durante los últimos 22 días.

A pesar de haber sido dado por controlado el pasado 1 de octubre, el fuego, iniciado el 21 de septiembre, ha continuado con focos activos hasta las 19.45 horas de este lunes, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales consultados por Europa Press.

Aún se desconoce el volumen definitivo de hectáreas afectadas por el fuego, tras 22 días de persistencia del mismo.

Durante las labores de extinción han llegado a participar un total de 194 medios, 57 de ellos aéreos, y 947 efectivos.