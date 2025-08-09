Controlado el incendio forestal declarado este sábado en Almodóvar del Pinar

CUENCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Almodóvar del Pinar (Cuenca) ha sido declarado controlado, según ha informado el Plan Infocam a través de su cuenta oficial en la red social 'X'.

El fuego, que ha sido detectado sobre las 12.52 horas por un vigilante fijo, ha sido dado por controlado a las 15.12 horas tras un amplio despliegue que ha contado con hasta 20 medios --7 de ellos aéreos-- y 106 personas.

De su lado, el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que continúa el despliegue de medios hasta dar por extinguido el incendio con la participación de 10 medios, 2 de los cuales aéreos, junto a 46 personas.