Sescam cita a sindicatos el próximo jueves para iniciar la negociación para recuperar la carrera profesional sanitaria

Sindicatos de sanidad en una manifestación por la carrera profesional. - EUROPA PRESS

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha citado a los sindicatos a una primera reunión de cara a establecer las bases para iniciar el proceso de negociación de la carrera profesional sanitaria, que se celebrará previsiblemente el próximo jueves, 26 de marzo.

Este encuentro, confirmado a Europa Press por varios de los sindicatos citados, llega un día después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, abriera la puerta a recuperar un complemento suprimido en 2012 por el Gobierno del Partido Popular en la región.

Desde el sindicato CSIF de Castilla-La Mancha aseguran a Europa Press que afrontan esta primera cita "con expectación", si bien apuntan a que si el ofrecimiento por parte de la Administración regional es el mismo que se elevó en marzo de 2024, cuando se rompieron las negociaciones, no sería un buen comienzo.

Usicam, de su lado, ha difundido un mensaje a través de redes sociales en el que recuerdan que la carrera profesional "se recupera, no se negocia". "Curiosamente, se acuerdan de nosotros a menos de un año de las elecciones", aseguran.

Por su lado, desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha CESM han mostrado su sorpresa por esta convocatoria, ya que, en un primer momento, los encuentros para abordar la carrera profesional se habían planteado desde el Sescam para el mes de junio.

Remarcando que a esta reunión se les ha convocado "sin ningún documento" en firme, desde este sindicato han explicado a Europa Press que este cambio de postura se puede deber a que este mismo jueves se debaten en las Cortes las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, normativa en la que se podría incluir la recuperación de la carrera profesional.

De su lado, fuentes de CCOO y UGT Castilla-La Mancha han confirmado a Europa Press que también han sido convocados a esta reunión.