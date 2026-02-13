Sescam impulsa en Hellín el programa 'Pulseras Verdes' para ofrecer una atención adaptada a los pacientes más vulnerable

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín ha sido la responsable de impulsar el programa. - JCCM

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, está impulsando el programa 'Pulseras Verdes: un modelo de atención integral al paciente frágil en consultas externas'.

Esta iniciativa recibió el segundo premio de la categoría de 'Nuevos modelos de gestión sanitaria' durante el XVII Curso de Gestión de Proyectos de El Escorial, un encuentro organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), según ha informado la Junta por nota de prensa.

'Pulseras Verdes' nace con el objetivo de ofrecer una atención adaptada a los pacientes más vulnerables. Y es que los profesionales vienen detectando que, en el contexto actual de la asistencia sanitaria, uno de los retos más relevantes es garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes frágiles que acuden a consultas externas.

"Se trata de personas que, por su edad avanzada, la presencia de múltiples enfermedades crónicas, la polifarmacia, el deterioro funcional o cognitivo y la vulnerabilidad social presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones, caídas, desorientación, ansiedad y experiencias negativas durante su paso por el hospital", ha explicado el equipo impulsor de la GAI de Hellín.

Este grupo multidisciplinar está formado por los médicos de Urgencias Juan Armengol y Rosa Roldán, la responsable de Humanización de la GAI de Hellín, Begoña Parra, la enfermera gestora de casos, Isabel Tornero, y la supervisora de Consultas Externas, Esperanza Rodríguez.

Según han comentado los profesionales, "el proyecto 'Pulseras Verdes' surge para dar respuesta a esta necesidad. Su propósito es pasar de un modelo en el que la persona se adapta a los servicios a otro en el que son los servicios los que se adaptan a las características y necesidades específicas de estos pacientes frágiles". Un proyecto basado en tres pilares: seguridad, confort y calidad asistencial.

El equipo inicia ahora los primeros pasos para la implantación del proyecto. Entre otras medidas, se va a identificar a la población diana susceptible de recibir esta atención, principalmente personas mayores de 75 años, sin acompañamiento o con poco apoyo. A continuación, se va a presentar el programa entre las distintas áreas asistenciales y se potenciará la formación y sensibilización entre los profesionales.

Una vez se completen estas fases, se procederá a desarrollar plenamente "un proyecto que representa una oportunidad para mejorar la atención a un grupo de pacientes especialmente vulnerables, optimizando la eficiencia del sistema sanitario y promoviendo una atención más humana y personalizada. Esperamos que estos pacientes tengan la visibilidad que necesitan. El hecho de que estén correctamente identificados en la historia electrónica como 'Pulseras Verdes' y que todos los profesionales estén concienciados permitirá que este programa sea una realidad y tenga un impacto positivo, no solo en el paciente, sino también en la familia, en los profesionales y en el propio sistema sanitario", ha concluido el equipo impulsor.

Durante los próximos tres meses, se pondrá en marcha una fase piloto en entornos rurales y urbanos para recogida de datos sobre el número de pacientes y una primera intervención con asesoramiento de los pacientes sobre la importancia de las visitas con acompañamiento. De la misma forma, en los próximos meses se presentará el programa en todos los centros de salud y el ámbito hospitalario.

Cuando el programa ya esté activo, los pacientes diana serán identificados como 'Pulseras verdes' en su historia electrónica, lo que permitirá una recepción y acogida diferenciada en el área de Consultas Externas del Hospital de Hellín, con una atención prioritaria y adecuada para este tipo de pacientes. La identificación del paciente como 'Pulsera Verde' se podría aplicar posteriormente a otros ámbitos como el área de Urgencias Hospitalarias.

OTROS PROYECTOS RECONOCIDOS

En anteriores ediciones del Curso de Gestión de Proyectos de El Escorial, otras iniciativas emprendidas por profesionales sanitarios de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín han recibido reconocimientos. Se trata de la iniciativa 'Xs e Ys: ¿Estamos Ready?', liderado por la jefa de Urgencias del Hospital de Hellín, María de la O Medina, y el supervisor de recursos materiales, José Carlos Martínez, que recibió el primer premio y con el que se quiere comprender las necesidades en salud de las nuevas generaciones de ciudadanos.

Por otra parte, el equipo de Gestión de la GAI de Hellín, representado por su directora, Remedios Calero, y la jefa de Mantenimiento, Xiomara Pinto, obtuvo también el primer premio por el proyecto 'Rompiendo barreras: creando nuevos roles y espacios para el paciente de hoy'. El objetivo de esta iniciativa es "desarrollar un modelo de interacción que responda al perfil del paciente crónico de hoy, además de disminuir la alta frecuentación de los pacientes en los centros sanitarios".