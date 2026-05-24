El Sescam incorpora cuentos personalizados en sus hospitales para mejorar la experiencia de los pacientes pediátricos. - JCCM

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa MiniTales SL para poner en marcha un proyecto innovador de humanización pediátrica que permitirá incorporar cuentos personalizados generados mediante inteligencia artificial en los hospitales públicos de la región, con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de los pacientes.

Con esta iniciativa, Castilla-La Mancha se sitúa entre las primeras comunidades autónomas en integrar herramientas de storytelling digital en el ámbito sanitario, reforzando su apuesta por un modelo de atención centrado en la persona y orientado a mejorar la experiencia del paciente desde la infancia, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara Sánchez, ha destacado que "la humanización de la asistencia sanitaria no es solo una cuestión de espacios o infraestructuras, sino también de cómo acompañamos a los pacientes, especialmente a los más pequeños".

En este sentido, ha subrayado que "incorporar herramientas que hablen el lenguaje de la infancia nos permite ayudarles a comprender mejor lo que están viviendo y afrontar con menos miedo su paso por el sistema sanitario".

CUENTOS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA HOSPITALARIA

El proyecto permitirá que las familias y figuras de tutoría de pacientes pediátricos accedan, de forma gratuita y a través de códigos QR ubicados en los centros hospitalarios, a cuentos personalizados adaptados a la edad, valores y situación de cada menor. Estos contenidos podrán leerse, escucharse o imprimirse, convirtiéndose en una herramienta útil tanto en salas de espera de consultas externas como durante ingresos hospitalarios.

Este recurso se establece como un aliado estratégico compartido: por un lado, dota al personal sanitario de una vía para explicar de forma amena el proceso de enfermedad y procedimientos complejos, como una radiografía o una cura, facilitando la colaboración del niño o niña.

Por otro lado, empodera a las familias, que bajo su supervisión pueden utilizar la herramienta para trabajar el acompañamiento emocional, normalizar el proceso de enfermedad o abordar cualquier otra dimensión que deseen reforzar, convirtiéndose en un puente de confianza en todo el proceso asistencial.

APUESTA POR LA HUMANIZACIÓN

La iniciativa se enmarca en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria Horizonte 2025 y responde al compromiso del Gobierno regional con la mejora continua de la calidad asistencial, incorporando soluciones innovadoras que aportan valor real a pacientes y profesionales.

En este contexto, la directora general de Humanización y Atención Sociosanitaria, Maite Marín, ha destacado que este convenio "supone un salto cualitativo en la forma en que nos comunicamos con el paciente pediátrico".

"No solo buscamos amenizar la espera en consultas externas, sino dotar a todos nuestros profesionales, desde pediatras hasta técnicos de radiología o enfermería, de una herramienta capaz de traducir la complejidad de una prueba médica en una aventura donde el niño o la niña protagonice su propia aventura, reduciendo así su miedo y facilitando la labor asistencial".

Mientras, desde la entidad colaboradora, David Pena, CEO de MiniTales, ha señalado que "es un orgullo que el sistema público apueste por el bienestar emocional con una herramienta que permite al menor ser el protagonista de su propia historia". "Además, lo hacemos garantizando la máxima seguridad, ya que el acceso, siempre gestionado por adultos, es inmediato y no requiere la recogida de ningún dato personal", ha aadido.

El convenio, que no supone coste económico para el Sescam, prevé la evaluación continua del proyecto mediante indicadores de uso, satisfacción e impacto en la experiencia del paciente.

Con esta actuación, Castilla-La Mancha consolida su posición como referente en la incorporación de iniciativas que combinan tecnología, humanización y cuidado emocional, especialmente en colectivos vulnerables como la población infantil.