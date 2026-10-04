El Sescam mantendrá operativo el Punto de Atención Continuada en el edificio de Cruz Roja de Madrigueras - JCCM

ALBACETE 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mantiene activo el Plan de Contingencia desplegado este fin de semana ante la situación de emergencia que vive el municipio de Madrigueras tras el episodio intenso de lluvias e inundaciones del pasado viernes.

Gracias a la cesión del edificio de Cruz Roja, el Sescam ha garantizado la asistencia sanitaria a los habitantes del municipio durante el fin de semana, con la instalación del Punto de Atención Continuada que, mañana lunes, seguirá operativo y funcionando para dar respuesta a la demanda urgente, a las curas programadas y la atención domiciliaria de los habitantes de Madrigueras, ha informado la Junta en nota de prensa.

Durante todo el fin de semana, responsables de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, han comprobado sobre el terreno el estado del edificio del Centro de Salud verificando que, pese a los avances en las tareas de limpieza, actualmente no reúne las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo normal y seguro de la actividad asistencial.

Es por ello que, este lunes, el equipo de Atención Primaria no podrá prestar la atención ordinaria y habitual del centro de salud. Las personas que tienen una cita programada mañana serán valoradas por los profesionales, quienes gestionarán una nueva fecha para su consulta.

Para contactar vía telefónica con el PAC de Madrigueras, los ciudadanos pueden hacerlo en el teléfono 967484305. La actividad asistencial en los consultorios locales del resto de municipios de la Zona Básica de Salud (Cenizate, Motilleja, Mahora y Navas de Jorquera) se llevará a cabo con total normalidad, siguiendo operativa la instrucción de que los habitantes de estos municipios que precisen atención urgente, a partir de las 15 horas, deben dirigirse al PAC de Tarazona de la Mancha.

En paralelo a la organización de la asistencia, desde la GAI de Albacete se sigue trabajando en la recuperación del edificio en el que, el pasado viernes, el agua llegó a alcanzar un metro de altura, afectando a las instalaciones informáticas, aparataje, electricidad, etc.

Este fin de semana los trabajos se han centrado en la limpieza, para la que se ha contado con personal propio y voluntarios. En este momento se hace precisa una valoración técnica extensa de las instalaciones que verifique que se puede desarrollar la actividad asistencial con seguridad, tanto para pacientes como para profesionales.

Si no se pudiera recuperar de forma inmediata, la GAI de Albacete ya cuenta con posibles ubicaciones alternativas para prestar el servicio de forma regular lo antes posible.