Sescam propone a sindicatos un procedimiento extraordinario para reconocer la trayectoria profesional acumulada

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TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha iniciado este jueves el proceso de negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario.

Durante la reunión, se han trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales para abordar la recuperación de este sistema de desarrollo profesional, considerado una herramienta relevante para reconocer la experiencia, la formación, la actividad investigadora y el compromiso de los profesionales sanitarios con la organización, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este planteamiento, que se enmarca en el ámbito de la negociación colectiva, incorpora distintas medidas que deberán ser objeto de análisis y debate en próximas reuniones. Entre los aspectos abordados figura la propuesta de un procedimiento extraordinario, de carácter excepcional, que permitiría el acceso o progresión de grado en función de la experiencia profesional acreditada.

Este proceso facilitará que los profesionales puedan situarse en el nivel que les corresponde conforme a su trayectoria, reforzando el reconocimiento al trabajo desarrollado en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha.

Este enfoque se configura como una base inicial de trabajo sobre la que articular el proceso, cuyos criterios y desarrollo concreto deberán definirse en el marco de la negociación con las organizaciones sindicales. Asimismo, se ha planteado su aplicación al conjunto del personal estatutario del Sescam, tanto fijo como temporal, en línea con los principios de igualdad en el acceso al desarrollo profesional.

HACIA UN NUEVO MODELO DE CARRERA PROFESIONAL

Durante el encuentro también se ha abordado la previsión de avanzar hacia un nuevo modelo de carrera profesional adaptado a las necesidades actuales del sistema sanitario, cuyo diseño se desarrollará en una fase posterior.

En este sentido, el Sescam ha trasladado a las organizaciones sindicales su voluntad de avanzar, de manera dialogada, en un modelo que potencie el desarrollo del talento, incentive la formación, la investigación y la mejora continua, y contribuya a reforzar la calidad asistencial y la humanización de la atención sanitaria.

Desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se ha subrayado que este proceso se plantea como un marco de trabajo abierto, que marca el inicio de la negociación en la Mesa Sectorial. En este sentido, se ha reiterado a las organizaciones sindicales la voluntad de continuar avanzando desde el diálogo y la búsqueda de puntos de encuentro.

SINDICATOS

Desde UGT consideran "mejorable" la propuesta planteada por la administración regional. De manera concreta, según el sindicato, el Sescam propone el acceso a un grado nuevo de forma extraordinaria --cuyo efecto económico iría a marzo de 2027-- y al mismo tiempo negociar un nuevo modelo de Carrera Profesional distinto del que había antes de su paralización en 2012.

"Para UGT esta propuesta es mejorable; la paralización abarca un periodo de 14 años. Además, el proceso de acceso extraordinario debe ser más ambicioso respecto del número de grados al que se pueden acceder y de su fecha de efecto económico".

Respecto a la negociación de un nuevo modelo, el sindicato defiende que hubiera sido mucho más fácil volver a lo que había. "En todo caso los objetivos a cumplir del nuevo modelo deben ser objetivos, cumplibles y alcanzables para todos los profesionales sea cual sea su categoría".

Por su parte, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM CLM) ha tildado de "positiva" la reunión, aunque ha admitido que las propuestas son "muy genéricas". "Esperamos poder matizarlas en el transcurso de la negociación que CESM CLM, a través de su Comité de Huelga, mantiene con el Sescam"·.

Por ello, aseguran desde el sindicato, "seguiremos vigilantes para que este proceso de negociación se traduzca en acuerdos reales, calendarizados y verificables".

El Sescam ha emplazado a los sindicatos a una próxima reunión que tendrá lugar el 14 de abril.