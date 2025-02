Sescam ve "desproporcionada" la petición de CSIF de cerrar de forma cautelar el laboratorio de anatomía patológica

TOLEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), Alberto Jara, considera "una medida desproporcionada" la petición ante el juzgado del sindicato CSIF de cerrar de forma cautelar el laboratorio de anatomía patológica del Hospital Universitario de Toledo tras la fuga de gases tóxicos que se viene produciendo desde el pasado mes de noviembre.

"En ningún momento, y lo digo porque se ha planteado, ni los datos ni los expertos han planteado el cierre del laboratorio. Es una medida desproporcionada en base a los datos que hemos obtenido, en base a los criterios de los profesionales y por lo tanto, en este momento, hasta hoy, no se ha planteado", ha dejado claro Jara.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa en Toledo, junto a la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, el director gerente del Sescam ha justificado que le parece "desproporcionada" esta medida porque se verían afectados medio millón de habitantes, incluso habitantes de otra parte de la región, ya que en el laboratorio de anatomía patológica se analizan 80.000 muestras al año y, de esas muestras, un 50% están relacionadas con procesos oncológicos, ha detallado Jara.

Por lo tanto, ha dicho, "no se puede de forma arbitraria" el pedir que se cierre sino que "hay que basarse en función de los datos que estamos analizando y también de lo que nos dicen los expertos". De este modo, ha pedido dejar trabajar a los profesionales.

"Hasta ahora todos los datos eran normales hasta el jueves pasado, en el cual de un muestreo hubo tres niveles altos de formaldehído y frente a los cuales se han tomado una serie de decisiones avaladas por los expertos relacionadas con equipos de protección, con sectorización y con cambios de procedimiento de trabajo".

Precisamente, hoy habrá una reunión con la Inspección de Trabajo comunicando todos estos datos. "Vamos a seguir evaluando, vamos a seguir midiendo, vamos a seguir tomando decisiones en función de todo eso y siempre apoyados en los expertos y en los profesionales".

Ha aprovechado para poner en valor todo el trabajo que está haciendo la gerencia, todo el trabajo que está haciendo el equipo directivo y todo el trabajo que está haciendo el servicio de prevención de riesgos laborales, pero también todas las ingenierías, todos los mantenimientos, concesionarias y empresas externas para intentar encontrar cuál es la causa de estos incidentes que se llevan produciendo desde el 26 de noviembre.

Asimismo, ha señalado que le gustaría que el trabajo continuara en la misma línea y que no se politizara. "Hay que dejar trabajar a todos los expertos, a todos los responsables, para intentar encontrar cuál es el motivo de los síntomas que están apareciendo y por lo tanto me gustaría que no se politizara temas tan concretos relacionados con salud y relacionados con la seguridad de los trabajadores".