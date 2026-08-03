Seseña impulsa su industria, vivienda y servicios de cara a seguir creciendo: "Hay que preparar la infraestructura"

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ

De Hita estima en 4.000 los no empadronados por falta de acuerdo sanitario con Madrid y ansía el apeadero de Cercanías Madrid-Aranjuez

SESEÑA (TOLEDO), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Seseña, el 'popular' Jaime de Hita, ha desgranado el momento clave que vive el municipio tras sus tres primeros años ostentando el bastón de mando, una situación en la que a la vista de los próximos desarrollos industriales que están avanzando con los cuatro millones de metros cuadrados de Parquijote como joya de la corona, la atracción de empresas y la proyección de nuevas viviendas, le hace estimar que en la próxima década el municipio podrá ganar hasta 20.000 habitantes, y en cualquier caso superar la barrera de los 50.000.

En una entrevista con Europa Press, De Hita ha exhibido lo que considera "un alto grado de cumplimiento" en cuanto a "políticas del corto plazo", desde lo relativo a la inversión municipal hasta el trabajo en calles de Seseña, Seseña Nuevo y Vallegrande y lo relativo a tener "cercanía con los vecinos".

"Estamos haciendo importantísimas inversiones en mejorar los servicios públicos y la calidad de vida", asegura, avanzado que es su intención hacer público entre los seseñeros un boletín para hacer repaso de todo lo que se "está cumpliendo".

Una enumeración en la que resaltará, por ejemplo, que se han asfaltado "más de 80 calles en el municipio" en la legislatura, una cifra "récord" en términos históricos y "una de las cosas que más solicitaban los vecinos".

A esto ha sumado otros extremos como "la limpieza y el mantenimiento", con hitos como la apertura de la segunda piscina en el recinto municipal, "una infraestructura atractiva para los vecinos"; o la sustitución del césped de uno de los campos de fútbol. También ha destacado como logro la reapertura del albergue municipal.

Inversiones que "repercuten directamente en la mejora de la vida de los vecinos" en su ambición de conformar una ciudad "para vivir, amable", que se quite la "etiqueta de ciudad dormitorio", algo que "se está consiguiendo".

Aquí suma, como ejemplos, el "plan de choque en parques infantiles", realizado en una estrategia de varios frentes, con una brigada que arregla y sustituye elementos deteriorados pero también "contratando arreglos a través de empresas" y, a más, con inversiones, como la última de 200.000 euros que llegará a varios puntos en todos los barrios.

Quiere también avanzar en su proceso de "fortalecer la estructura del Ayuntamiento", una clave "fundamental" de cara a estar preparados para "el crecimiento que viene".

SER UN NICHO DE INVERSIÓN

El presente de Seseña augura un corto plazo de avances, defiende el alcalde, algo que pasa por erigirse como "nicho de inversión" en el centro del país.

"Estamos creciendo a un ritmo bastante importante en promociones en Seseña Nuevo y en El Quiñón, donde se ha reactivado la construcción", apunta De Hita.

Los desarrollos urbanísticos van más allá de lo habitacional, y es que los de ámbito industrial "sin duda van a marcar el futuro para Seseña".

En total, hasta tres desarrollos con un grado de avance "importante" fruto de la "madurez" de proyectos apuntalada en los últimos años de esta legislatura.

PARQUIJOTE COMO JOYA DE LA CORONA

Es en este punto donde hace alusión a Parquijote, un desarrollo total que engloba casi 4 millones de metros cuadrados, tres de cada cuatro para desarrollo industrial y el resto con carácter residencial para "dar solución habitacional" a todos los empleos que pretende crear en los próximos años.

Crecimiento que antoja mejoras en infraestructuras como el desdoble de la CM-4010, que en hasta 6 kilómetros será asumida con el músculo municipal como colaboración con la Junta, a lo que De Hita suma la nueva depuradora necesaria para seguir dando pasos.

El crecimiento en cuanto a la atracción de nuevas empresas va paralelo de la construcción de nuevas viviendas, tal y como ha reseñado el presidente del Ayuntamiento seseñero, que calcula 2.000 viviendas más en este sector, más las 7.000 que en El Quiñón "quedan por construir", si bien en este barrio la previsión es "a cuatro o cinco años".

Con todo este panorama, la ambición realista del alcalde apunta a que a diez años, Seseña estaría lista para aumentar en más de 20.000 habitantes las filas de su padrón. "Y para eso es importante ir preparando la infraestructura".

Según el cálculo del alcalde, en Seseña, con casi 32.000 empadronados, viven al menos otros 4.000 más que no terminan de cambiarse el DNI por no perder la prestación sanitaria en Madrid, algo que según estima repercute en una pérdida por la vía de los tributos de hasta dos millones de euros cada año.

EL CONVENIO SANITARIO SIGUE EN EL DEBE

Una preparación en la que sí echa en falta más ayuda de la Administración regional, a la que le reclama "el tan ansiado centro de salud" en El Quiñón, así como la ampliación de un instituto que "nació pequeño" y que no oferta Bachillerato, si bien desea que incluso pueda albergar estudios de Formación Profesional.

En este capítulo de reivindicaciones sanitarias al Gobierno regional hay una que no se olvida, y es la posibilidad de establecer un convenio para que los empadronados en Seseña puedan hacer uso de los hospitales públicos madrileños, para lo cual reclama un convenio sanitario que no termina de llegar.

"Solo nos han dado largas durante estos tres años. Es algo que debe de cambiar cuanto antes", reseña De Hita, que asegura que, si el PP consiguiera a partir del próximo mes de mayo el Gobierno autonómico, será una exigencia que mantendrá e incluso duplicará si Paco Núñez fuera el próximo presidente castellanomanchego.

RESTO DE PROYECTOS

Jaime de Hita ha repasado algunos de los proyectos que aún le restan a su equipo de Gobierno para culminar la legislatura. Así, comienza por la construcción de un nuevo polideportivo municipal o la reconstrucción de la Casa de la Cultura en Seseña Nuevo, un espacio simbólico para la ciudad.

"Era mucho más que una casa de cultura y se tuvo que derribar por problemas de construcción. Será un pulmón de la vida social del barrio", vaticina el alcalde, que añade a este proyecto la creación de una nueva zona verde en El Quiñón que busca "generar más cohesión social".

Una construcción de ciudad que tal y como defiende ya hace que la nueva generación de paisanos que crecieron en el pueblo al desarrollarse El Quiñón tengan un sentimiento de identidad seseñero.

CONEXIÓN CON MADRID

El apartado del transporte público, sobre todo en lo que refiere a la conexión con Madrid, es otro de los caballos de batalla del alcalde de Seseña. No solo por el flujo de trabajadores diario entre ambos núcleos, sino también en lo relativo a estudiantes que viviendo en Seseña van a Madrid a formarse.

En este sentido, el servicio de autobús, que depende del Ministerio de Transportes, "es muy mejorable" tanto en sus frecuencias como en la necesidad de renovar la flota, ya que incluso hay vehículos "sin aire acondicionado".

Otra de las reivindicaciones que mejorarían la vida de sus vecinos pasa por recuperar el apeadero de Renfe, "algo factible" y que está en pleno "estudio de viabilidad" desde diciembre de 2024.

"Para nosotros es fundamental y es una infraestructura que requiere muy poco esfuerzo económico para un Ministerio mastodóntico", asevera.

Un apeadero que al estar fuera del núcleo urbano permitiría un gran aparcamiento para los usuarios, dando servicio también a Aranjuez, Borox, Añover e incluso Ocaña para una conexión a través de la línea C-3 de Cercanías con Madrid.

Estas mejoras en el ecosistema de las comunicaciones de Seseña se completa con las obra que recaerán a cargo de los promotores de los desarrollos industriales y urbanísticos que, tal y como recalca, asumirán obras importantes como vías de servicio adyacentes para conectar con las carreteras principales que atraviesan el término municipal.