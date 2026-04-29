Seseña reúne por primera vez a todas las administraciones para abordar la conexión de El Quiñón con la A-4

Seseña reúne por primera vez a todas las administraciones implicadas para abordar la conexión de El Quiñón con la A-4 - AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Seseña acogió el pasado martes 21 de abril una reunión de trabajo en la que, por primera vez, participaron de manera conjunta todas las administraciones implicadas en la búsqueda de una solución para la conexión del barrio de El Quiñón con la A-4.

Al encuentro asistieron representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, la Demarcación de Carreteras del Estado, el Ayuntamiento de Ciempozuelos y el propio Ayuntamiento de Seseña, así como representantes de la Asociación de Vecinos de El Quiñón, cuya iniciativa ha contribuido a impulsar la celebración de este encuentro, así como aunar las voluntades de los distintos grupos políticos municipales.

Esta reunión, según ha informado el Ayuntamiento de Seseña, supone "un hito relevante" en un asunto que afecta directamente a miles de vecinos, ya que permite abordar de forma coordinada una problemática que se viene arrastrando desde hace años y que tiene un impacto directo en la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de los residentes.

Durante el encuentro se pusieron en común las distintas perspectivas técnicas y administrativas, así como las posibles alternativas para mejorar la conexión viaria del barrio de El Quiñón, una zona que cuenta actualmente con más de 15.000 habitantes.

El Ayuntamiento de Seseña trasladó su voluntad de avanzar en una solución "viable, segura y consensuada" entre todas las partes, destacando la importancia de iniciar una línea de trabajo conjunta que permita concretar los próximos pasos.

El alcalde de Seseña, Jaime de Hita, destacó que "por primera vez estamos todas las administraciones implicadas sentadas en una misma mesa, lo que permite delimitar competencias y avanzar en el análisis de posibles soluciones".

Asimismo, subrayó que "los vecinos de El Quiñón llevan muchos años esperando una solución y esta reunión se suma a los esfuerzos que se vienen realizando desde hace demasiados años para dar respuesta a esta situación".

En esta línea, reiteró que "desde el Ayuntamiento de Seseña se ponen todos los medios necesarios y la máxima voluntad de colaboración para que esta demanda histórica pueda avanzar y convertirse en una realidad".

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado, a través de la Demarcación de Carreteras, coincidieron en la necesidad de continuar avanzando de forma coordinada y en que la solución pasa por articular un convenio entre las Administraciones implicadas.

El Ayuntamiento de Seseña valora positivamente la participación por todas las entidades participantes y confía en que este encuentro marque el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional.