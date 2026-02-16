El show 'Estirando el chicle', literatura y música de Bewis de la Rosa llenarán Albacete en marzo con el ciclo 'Ellas'

Archivo - Carolina Iglesias y Victoria Martín - TEATRO CAMPOS - Archivo

ALBACETE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete, a través de la concejalía de Cultura, ha impulsado una nueva edición del ciclo 'Ellas', que tendrá entre sus actividades el espectáculo 'Estirando el chicle. El show de mentira y traición', protagonizado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, actos literarios o el concierto de Bewis de la Rosa, a partir del 7 de marzo.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha destacado que el ciclo "es una declaración de principios, una manera de situar a las mujeres en el centro de la creación artística, del pensamiento y de la memoria colectiva, desde una perspectiva plural, accesible y abierta a toda la ciudadanía".

Serrallé ha subrayado además que esta propuesta consolida a Albacete como una ciudad comprometida con la igualdad real y con una cultura que dialoga con la sociedad y sus valores.

La responsable municipal también ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de Albacete con una política cultural pública que apuesta por la igualdad, la creación femenina y el acceso universal a la cultura.

Dará comienzo el sábado 7 de marzo con el concierto de Bewis de la Rosa en la Plaza del Altozano a las 19.00 horas, "artista que se ha proyectado con fuerza cosechando una gira con un centenar de conciertos sin dejar indiferentes a aquellas que se han acercado a ver su mimado y valiente directo".

La programación continuará el domingo 8 de marzo a las 12.00 horas con la ruta cultural 'Caminando en femenino por Albacete', un recorrido urbano de aproximadamente cinco kilómetros que pondrá en valor distintos enclaves culturales de la ciudad vinculados a la memoria, el arte y la historia de las mujeres, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El itinerario partirá a las 12.00 horas desde el primer punto del recorrido e incluirá paradas en el mural urbano del Paseo de la Cuba, el mural del Parque Lineal, la escultura homenaje al sufragio femenino en la Fábrica de Harinas, el espacio permanente de homenaje a las víctimas de la violencia machista en la Plaza Mateo Villora, la Gran Dama Oferente en la Plaza de la Catedral, la escultura de Isabel de Portugal en la Plaza de la Constitución, la calle María Marín y la escultura La Nudista en el Paseo Simón Abril. La actividad contará con guía turística oficial y radioguías, y requerirá inscripción previa.

El jueves 12 de marzo a las 20.00 horas, el Aula Magna de la Facultad de Derecho del Campus de la UCLM en Albacete acogerá el espectáculo 'Diva de barrio' de Isabel Rey, en colaboración con el Festival Gacha's Comedy. Un monólogo de humor directo y generacional que combina comedia, memoria y crítica social desde una mirada femenina contemporánea.

El humor seguirá siendo protagonista los días 27 de marzo a las 20.00 horas y 28 de marzo a las 18.00 horas en el Teatro Circo, con el espectáculo 'Estirando el chicle. El show de mentira y traición', protagonizado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, una de las propuestas de comedia femenina más exitosas del panorama nacional.

La literatura ocupará un lugar destacado en la programación con la celebración del V Ciclo Inusual de Literatura Insólita de Albacete el sábado 14 de marzo, de 10.00 a 21.00 horas, en el Salón de Plenos del Museo Municipal. La jornada, dedicada al movimiento romántico y al mito moderno de Frankenstein, incluirá charlas, presentaciones literarias, la grabación de un programa de radio en directo y una dramatización final, con la participación de destacados escritores e investigadores.

El sábado 21 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, se celebrará el Ciclo Más Poesía VII en el Salón de Plenos del Museo Municipal, de 17.30 a 20.30 horas. El encuentro reunirá a numerosas voces poéticas de Albacete, con coordinación y presentación a cargo de Valentín Carcelén, y contará también con la exposición Día Mundial de la Poesía, de la artista Sara Monsalve, que podrá visitarse del 10 al 31 de marzo en la Posada del Rosario y en distintos espacios de la ciudad.

El Día Mundial del Teatro, el 27 de marzo, se celebrará con el recorrido teatral itinerante 'Mujeres en la Historia', una propuesta de teatro de calle de carácter familiar que se desarrollará en el centro de Albacete, desde la calle Tesifonte Gallego hasta el Paseo de la Libertad, entre las 18.30 y las 20.30 horas.

A través de distintas paradas escénicas, el público asistirá a representaciones dedicadas a figuras históricas como Cleopatra, Amelia Earhart, Indira Gandhi, Juana de Arco, Frida Kahlo y Marie Curie, en un formato participativo y divulgativo. El ciclo se completa con el programa homenaje al V Centenario del Señorío de Isabel de Portugal en Albacete, coorganizado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.