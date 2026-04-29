SIBF demanda a Geacam por "fraude" en la negociación colectiva y la empresa defiende el proceso con la mayoría social

Archivo - Sede de Geacam. - GEACAM - Archivo

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la empresa pública Geacam por "torpedear la negociación del nuevo convenio de empresa de forma fraudulenta". Una acusación frente a la que Geacam argumenta que en la mesa de negociación, en la que SIBF no participa, continúa avanzando con la mayoría social.

Según el sindicato, Geacam trató de convencer a la parte social de la negociación de asumir unas limitaciones superiores a las legalmente establecidas "todo con la intención de impedir una mejora salarial real y efectiva, así como para limitar la redefinición de aquellos grupos profesionales que pudieran verse afectados en los acuerdos que se intenten llevar a cabo", según ha trasladado el sindicato en nota de prensa.

"Tanto desde la Junta de Castilla-La Mancha, como desde la empresa pública Geacam, no se hace otra cosa más que intentar poner obstáculos a la negociación para ir despojando poco a poco a los Bomberos Forestales de sus derechos, en vez de querer apostar por un servicio fuerte y estable en el dispositivo de lucha contra los incendios forestales", han afirmado desde el sindicato.

GEACAM DEFIENDE LA NEGOCIACIÓN DEL COLECTIVO

Por su parte, desde Geacam defienden el proceso en la mesa de negociación, recordando que SIBF, que no fue firmante del vigente convenio, "se desmarcó tras la constitución de la mesa negociadora del proceso de negociación del nuevo convenio, por tanto no está participando en las reuniones de la mesa de negociación".

Fuentes de la empresa pública han trasladado a Europa Press que el desacuerdo del sindicato radica en "la preceptiva autorización de la Dirección General de Presupuestos, que enmarca el ámbito de la negociación en lo relativo a cuestiones económicas".

Además, apuntan que se continúa con el proceso de negociación del convenio, con la mayoría de representación social, habiendo tenido ya 6 reuniones. "El marco de negociación por tanto está vivo y abierto a los cuestionamientos que se planteen por todas las partes, en el marco de la negociación colectiva", han afirmado desde Geacam.