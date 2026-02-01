La Sierra del Segura tendrá nuevas oficinas de turismo en Férez y Socovos gracias al Plan de Sostenibilidad Turística

Socovos. - GDR SIERRA DEL SEGUA

ALBACETE 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sierra del Segura va a construir y poner en funcionamiento próximamente nuevas Oficinas de Turismo en los municipios de Férez y Socovos, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Sierra del Segura-Destino Turístico Sostenible', gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura.

Las nuevas oficinas permitirán reforzar la red comarcal de información turística, dotando a Férez y Socovos de espacios accesibles, modernos y adaptados a los estándares actuales de atención al visitante. Su puesta en funcionamiento contribuirá a mejorar la acogida, la orientación y la calidad del servicio turístico, así como a fortalecer la coordinación entre municipios.

El proyecto cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a través de la Secretaría de Estado de Turismo y la Dirección General de Turismo de Castilla-La Mancha, ha informado el Grupo de Desarrollo Rural en nota de prensa.

El presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra del Segura, Federico Moreno, ha destacado que "estas nuevas oficinas de turismo son una pieza clave dentro de la estrategia comarcal que estamos desarrollando, ya que refuerzan los servicios públicos vinculados al turismo y mejoran la experiencia de quienes visitan nuestro territorio".

"Nuestro objetivo es dotar a los municipios de infraestructuras útiles, bien planificadas y adaptadas a las necesidades reales del territorio, que contribuyan a generar oportunidades, fijar población y fortalecer la identidad turística de la Sierra del Segura", ha manifestado.

Asimismo, ha subrayado que "el Plan de Sostenibilidad Turística nos permite abordar inversiones estructurales que, como en este caso, tienen un impacto directo en la competitividad del destino y en la cohesión territorial de la Sierra del Segura".