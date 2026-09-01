Las Sierras de Alcaraz y del Segura en Albacete se convierten en testigo de la 10ª etapa de La Vuelta Ciclista a España

El presidente regional, Emiliano García-Page, en la 10ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

ALBACETE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Sierras de Alcaraz y del Segura en Albacete han vivido este martes la 10ª etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026, que ha recorrido íntegramente territorio albacetense desde Alcaraz hasta Elche de la Sierra, convirtiendo durante horas sus carreteras, pueblos, paisajes y, especialmente, a su gente en protagonistas de uno de los mayores escaparates deportivos internacionales.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha asistido a la llegada y a la meta de esta cita, mostrando su "orgullo extraordinario" de que se celebre en "uno de los ecosistemas más hermosos de toda España", con respecto a la Sierra del Segura y la Sierra de Alcaraz, zona que está "creciendo muchísimo en turismo y tiene mucho que ofrecer", tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Después de 184,7 kilómetros de ciclismo y de una jornada que ha movilizado a miles de personas a lo largo del trazado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, ha realizado una primera valoración desde la meta de Elche de la Sierra, tras participar en la ceremonia del podio, donde ha sido el encargado de entregar el premio al vencedor de la etapa.

"Ahora sí podemos decir que lo hemos vivido", ha comenzado Cabañero, reconociendo que la realidad de este 1 de septiembre ha superado las expectativas con las que la Diputación llevaba meses preparando una cita que, desde el primer momento, quiso que fuera mucho más que el paso de una gran prueba deportiva.

"Estamos muy satisfechos y enormemente contentos por cómo ha respondido la provincia, la población de cada pueblo, con un comportamiento exquisito y con carreteras en perfecto estado de revista", ha afirmado el presidente, asegurando que este evento ha puesto de relieve que la Sierra de Albacete es un escenario ideal para el ciclismo.

Además, ha asegurado que el paso de La Vuelta por nuestro territorio ha mostrado al mundo de qué es capaz esta provincia, advirtiendo que "sin complejos podemos albergar cualquier prueba de cualquier deporte con éxito, porque nuestra gente siempre se vuelca y eso es lo más importante".

Tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa, en el terreno estrictamente deportivo, desde que se dio la salida lanzada, al poco de abandonar Alcaraz, comenzaron los ataques para crear la fuga del día. Tras varios intentos infructuosos se conformó la escapada con siete corredores al frente: Enzo Paleni, Michael Gogl, Jasha Sütterlin, Fabian Weiss, Sinuhé Fernández, Iván Cobo y Fredik Dversnes. Mientras, por detrás, los equipos Visma-Lease a Bike y Cofidis controlaban el pelotón y no dejaban que la fuga se fuese demasiado.

Paleni coronó en primer lugar el Puerto del Peralejo, tras el paso por Riópar, mientras que Fabian Weiss pasó en cabeza en el Puerto de Ayna, ya con algo menos de 100 kilómetros por delante. Con la fuga más o menos controlada por el pelotón, Weiss lideró el sprint intermedio en Hellín buscando el ascenso al Puerto de Socovos, que se coronó a 21,4 kilómetros de meta con Dversnes en cabeza.

En esa ascensión se disgregó el grupo, mientras que por detrás se lanzaban diferentes ataques para buscar opciones de etapa, lo que por momentos rompió el pelotón en pedazos.

A su paso por Férez la cabeza de carrera ya contaba solamente con cuatro unidades y apenas tenía treinta segundos de ventaja sobre el pelotón, reagrupado nuevamente, lo que hacía vislumbrar una llegada al sprint.

Los últimos kilómetros han sido a fuego sobre un terreno que ha ido torturando uno a uno a los corredores, ya con Elche de la Sierra en el horizonte. Fedorov y Azparren han sorprendido con un ataque a un kilómetro del final, pero les sobraban unos cien metros. Por detrás ha aparecido el grupo para superarlos en un sprint en el que se ha impuesto el francés Bastien Tronchon (Groupama - FDJ United), por delante de Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) y Thibau Nys (Lidl-Trek).

Enric Mas (Movistar) mantiene el liderato de La Vuelta tras una etapa histórica en la provincia de Albacete y que perdurará en la memoria de todos los que la han vivido a lo largo del recorrido