Siete heridos en un accidente en la A-3 en Castillejo de Iniesta con cuatro turismos involucrados

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CUENCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro turismos se han visto involucrados en un accidente en el kilómetro 222,7 de la A-3 (sentido Valencia), a su paso por el término municipal de Castillejo de Iniesta (Cuenca), en el que han resultado afectadas siete personas, heridas de diversa consideración.

Fuentes del 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el accidente de tráfico se producía sobre las 11.13 horas de este martes.

De las siete personas heridas, una mujer de 77 años y hombre de 78 han sido trasladados en una ambulancia de soporte al Hospital de Requena (Valencia).

El resto de heridos han sido atendidos en el lugar del accidente por una UVI. Se trata de una mujer de 49 años, un hombre de 69, una mujer de 71, una mujer de 23, y un hombre de 25. También han acudido efectivos de la Guardia Civil.