Siete personas heridas en una colisión entre un camión y dos turismos en la A-4 a su paso por Ontígola

El accidente se ha producido en el kilómetro 54 de la A-4 en sentido Andalucía. - EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente que ha involucrado a un camión y a dos turismos en la A-4 a su paso por el término municipal de Ontígola, se ha saldado con siete personas heridas, seis de ellas trasladados a centros sanitarios.

Concretamente, tres hombres de 34, 43 y 55 años, así como una mujer de 26 años, han sido trasladados al Hospital Universitario de Toledo, además de otra persona cuyos datos de filiación no han trascendido. Una persona más fue trasladad en UVI a un centro médico en la Comunidad de Madrid. En cuanto a la séptima persona herida, pudo ser dada de alta in situ.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente se produjo sobre las 22.00 horas de este viernes, en el kilómetro 54 de la autovía en sentido Andalucía.

Hasta tres personas quedaron encarceladas en los dos turismo a causa del impacto del camión de mercancías, por lo que fue necesario el despliegue de equipos de bomberos de Villarrubia de Santiago para liberarlos.

Un amplio equipo sanitario también se desplegó en el lugar de los hechos, con dos ambulancias de soporte vital básico, dos ambulancias de urgencias y cuatro UVI móviles.

También ha sido necesario el despliegue de agentes de la Guardia Civil, así como equipos de mantenimiento de carreteras.