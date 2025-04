Sigüenza sueña con ser Patrimonio de la Humanidad al menos en 2029 aunque ya acelera para acortar plazos

SIGÜENZA (GUADALAJARA), 21 (EUROPA PRESS)

La localidad de Sigüenza ve "moderadamente aceptable" poder alcanzar la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en cuatro años, para 2029, aunque es consciente de que para ello hay que "trabajar muy duro" de aquí a esa fecha y por eso se han puesto manos a la obra.

"La hoja de ruta la tenemos clara, en ella vamos trabajando y todas las actuaciones que se van haciendo las hacemos para conseguir que Sigüenza y la comarca sea Patrimonio Mundial", indica en una entrevista con Europa Press la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino.

En este sentido, aclara que han podido comprobar que la información que les llega desde otras administraciones es "que la candidatura está trabajada, que tenemos muchas posibilidades y que, habiendo muchas posibilidades a nivel de España, lo suyo es que lo proyecten a Unesco en el menor plazo de tiempo posible".

No obstante, admite que este "es un camino que es largo, que hay que ir dando pasos muy firmes, porque hay que tener muy claro lo que queremos y cómo lo queremos, pero yo creo que vamos dando pasos de gigante".

Aunque les gustaría poder hacer que los plazos fueran más cortos y poder entrar en la lista en dos años y medio o tres, valora que la candidatura consiguió entrar en tiempo récord en la lista indicativa previa "más rápido que muchas de las ciudades que son declaradas Patrimonio Mundial".

CANDIDATURA "MUY GENEROSA"

Sigüenza está ahora mismo centrada en el expediente que se tiene que presentar ante el Consejo de Patrimonio, que es "la parte más técnica", y un grupo de expertos trabaja "en el día a día" de una candidatura que la alcaldesa define como "muy generosa", porque no incluye solamente a Sigüenza sino que engloba hasta Atienza, un "paisaje cultural que se ha mantenido estable a lo largo de los años".

"Podemos presentarnos ahora, dentro de un año, de dos, de tres o de cinco. Lo que sí tenemos claro es que el día que vayamos, vayamos con todo lo mejor atado posible y lo mejor preparado posible, porque lo que también es cierto, y ahora han cambiado las reglas además en Unesco, es que el día que vayamos, si nos dicen que no, posiblemente no hay vuelta atrás", ha aclarado Merino.

A su juicio, es "mejor llevar los deberes bien hechos, el examen bien estudiado, para poderlo pasar con la mejor nota posible".

Junto al expediente, la localidad se plantea incluso hacer alguna inversión "en algunos de los puntos que son de mayor interés" en la zona, como las Salinas de Imón, y otros focos a nivel cultural en los que "es importante influir", aunque en este caso todavía están por definir las prioridades.

En este camino ha tenido gran influencia el Plan de Sostenibilidad Turística que la localidad ha ejecutado hasta diciembre de 2024, que ha permitido realizar actuaciones "en toda esa franja de terreno" que buscan que sea declarada Patrimonio y en ellos han centros sus esfuerzos, especialmente en el medio rural.

POSICIONADA EN TODOS LOS ÁMBITOS

Esto ha permitido ir "consiguiendo resultados en el camino" y ver "cómo Sigüenza se va posicionando en todos los ámbitos, cómo cada vez recibimos más visitantes y cómo conseguimos que, cuando tú hablas de Sigüenza en cualquier sitio, Sigüenza ya sea conocida".

En este punto, María Jesús Merino agradece el trabajo de todo aquel "que se volcando en la actividad económica de Sigüenza, porque es importante que la administración tenga Sigüenza presente, quiera invertir en Sigüenza, pero si luego la gente no se decide venir a vivir aquí y no decide arriesgar con sus negocios aquí, no serviría de nada".

"El verdadero valor lo tienen ahora todos aquellos que han decidido trasladarse a vivir a Sigüenza, que han decidido poner un negocio en marcha", explica, destacando que han sido hasta 20 los negocios que se han abierto en los últimos años en una ciudad de menos de 5.000 habitantes, lo cual, "sin duda, es un éxito total".

En el mismo sentido se expresa la concejala de Turismo, Arantxa Pérez, quien es consciente de que ser una ciudad Patrimonio Mundial no solo aumenta el número de visitantes significativamente sino también el de oportunidades y las posibilidad de emprender, especialmente en un sector como el turístico, del que en Sigüenza "vive muchísima gente".

"Desde el área de Turismo tenemos que apoyar para que esos emprendedores o esas empresas que quieran centrarse en el turismo estén preparados también para que cuando esta candidatura a Patrimonio Mundial sea realmente un hecho, estemos también todos preparados", ha indicado Pérez.