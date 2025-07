Silencio, flores y música homenajean a los 11 fallecidos en el incendio de Riba de Saelices en su vigésimio aniversario

Homenaje en Guadalajara a los once fallecidos en el incendio de Riba de Saelices. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Guadalajara se ha sumado en la tarde de este jueves con flores, música, velas y silencio a los homenajes rendidos a los once miembros del retén de Cogolludo que un 17 de julio de 2025, hace ya veinte años, perdían la vida mientras trataban de sofocar el incendio originado en una barbacoa en Riba de Saelices, que se llevó también más de 13.000 hectáreas de monte en el Alto Tajo.

Tras colocar algunos ramos de flores en la glorieta de la capital que lleva su nombre, Glorieta del Retén, se han encendido once velas en recuerdo de las once víctimas: Alberto, Jesús, Julio, Jorge César, Mercedes, José, Luis, Manuel, Marcos, Pedro y Sergio, y se ha guardado un minuto de silencio en su memoria.

Como cada año tras ese fatídico suceso, Guadalajara ha recordado a estos 11 héroes que arriesgaron su vida para proteger y defender su tierra en un incendio de gran virulencia y que nunca imaginaron que aquel viaje no tendría retorno, un recuerdo que también se llevaba a cabo esta misma mañana en la localidad de Cogolludo y que se prolongarán con distintos actos en otros municipios en diferentes días.

En el caso de la capital alcarreña ha sido con un acto organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara pero abierto a toda la ciudadanía, en el que además de algunos de las familias de los fallecidos, ha estado presente la Corporación municipal, con la alcaldesa al frente, Ana Guarinos; la consejera de Igualdad, Sara Simón; el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, responsables del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Local; y algunos alcaldes y concejales de la zona devastada por el fuego, entre otros.

En representación de las familias de las víctimas presentes en el acto han tomado la palabra Susana Rodríguez y Sergio Cemillán, quienes han dado lectura a una conmovedora y sentida carta en la que han querido recordar a los 11 miembros del retén de Cogolludo no como víctimas sino como 11 héroes y personas que amaban su tierra hasta el punto de arriesgar su vida para protegerla.

Once jóvenes valientes, decididos y llenos de vida que salieron ese día para frenar el avance de las llamas, pero que no volvieron a su casa, arrasando un bello paraje. Un suceso que, tal y como señalaban, ha roto familias, congelado el tiempo y dejado en cada uno de ellos "una herida imposible de cerrar que todos los años supura cuando llegan estas fechas", ha señalado Susana.

Un acto en el que se ha recordado a estos 11 héroes que dieron su vida por su tierra y que "no tuvieron miedo a enfrentarse frente al fuego sin medios, ignorando que estaban solos", ha remarcado, haciendo hincapié en que no guardan rencor contra nadie.

"Cada persona que participó en aquel incendio sabrá lo que hizo y le acompañará siempre", ha dicho sin dejar de incidir en los años de lucha que hay detrás de este hecho para que se supiera la verdad y se hiciera justicia, pero entendiendo que hoy, la realidad en España es muy parecida a la de hace dos décadas.

Aunque el dolor no desaparece, han aprendido a vivir con él. "No os olvidamos. Siempre nos faltarán 11", señalaban.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Guarinos, se ha referido a este incendio como una "tragedia que conmocionó a España", que arrasó miles de hectáreas que ya se están recuperando y que se llevó la vida de once personas además de dos trabajadores que fallecieron durante las labores de la saca de madera. "No podemos olvidar ni queremos ni debemos. El recuerdo permanece y permanecera. No os olvidamos", ha subrayado.

Un acto emotivo, cálido y sentido que se cerraba con música de unos jóvenes intérpretes de la tierra que han deleitado a los asistentes con una selección de once canciones para el recuerdo que han llegado a corazón de muchos.

De su lado, la localidad de Cogolludo ha vuelto a volcarse en el recuerdo de quienes dieron su vida protegiendo el monte, en un acto cargado de emoción, memoria y compromiso, como sucede cada año desde entonces.