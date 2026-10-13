Siloé, Ultraligera y Vermú animan un Farcama Suena de lleno absoluto en la Plaza de Toros de Toledo

Siloé en el Farcama Suena. - FARCAMA SUENA

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 personas llenaron este sábado la Plaza de Toros de Toledo para asistir a la tercera edición de Farcama Suena, que reunió sobre el escenario a Siloé, Ultraligera y Vermú en una jornada que agotó todas sus entradas varias semanas antes de su celebración.

El festival, impulsado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha dentro de la programación vinculada a Farcama, volvió a convertir el coso toledano en uno de los principales escenarios musicales de la ciudad durante una cita que buscó combinar la promoción de la artesanía regional con propuestas dirigidas a un público más joven.

Desde primera hora de la tarde comenzaron a llegar asistentes procedentes de distintos puntos de Castilla-La Mancha y también de comunidades cercanas, hasta completar el aforo previsto por la organización.

La banda encargada de abrir la noche fue Vermú, que llevó hasta el escenario su propuesta de pop de raíz y abrió una velada en la que el público fue tomando posiciones tanto en el albero como en los tendidos.

Después llegó el turno de Siloé, uno de los principales reclamos del cartel. El grupo presentó un directo en el que mezcló folk, electrónica y rock y repasó algunas de las canciones más conocidas de su repertorio.

Los primeros acordes de 'Terrorismo emocional' dieron paso a un concierto en el que también sonaron temas como 'Si me necesitas llámame'. Miles de asistentes acompañaron algunas de las canciones con las linternas de sus teléfonos móviles encendidas y el grupo cerró su actuación con 'Todos los besos'.

La última parte de la noche quedó en manos de Ultraligera, que llevó hasta Toledo su propuesta de rock alternativo. La formación inició su actuación con 'Lapsus' e incluyó en el repertorio canciones como 'Matanza en el hotel' o 'Tú no lo ves', con las que mantuvo la intensidad del concierto hasta el tramo final.

TERCERA EDICIÓN DE FARCAMA SUENA

Con este lleno, Farcama Suena cerró su tercera edición después de haber nacido como una iniciativa destinada a acercar la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha a nuevos públicos mediante la música en directo.

La organización volvió a correr a cargo de 'Señor Medusa', agencia de eventos toledana que impulsa el festival desde 2024 y que también estuvo detrás de la actuación de Amaral en la pasada edición.

La cita volvió así a reunir música y artesanía dentro de la programación de Farcama y dejó abierta la continuidad del festival con una cuarta edición tras conseguir nuevamente una elevada respuesta de público y alcanzar el lleno absoluto en la Plaza de Toros de Toledo.