Silvia Almenara y Lola Baldrich estrenan en Almagro 'La libertad pretendo', fusión de dos clásicos de amor y venganza

1102182.1.260.149.20260706170530 Archivo - Lola Baldrich y Silvia Almenara. - UCETA - Archivo

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las actrices toledanas Silvia Almenara y Lola Baldrich velan armas de cara al estreno de 'La libertad pretendo', una adaptación con la firma de la compañía UCETA, producción que se quitará los precintos este mismo martes, 7 de julio, en la Casa Palacio de los Villarreal en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Este propuesta, merecedora de alzarse con las ayudas a la producción impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha y la organización del propio festival, desplegará sobre las tablas de la capital del teatro clásico español un relato construido sobre la base de la fusión de dos grandes obras, La Serrana de la Vera y 'El Animal de Hungría'.

Un pase que supondrá el regreso de Lola Baldrich a Almagro con una obra que lleva su firma, después de sublimar la integración de dos clásicos, de Vélez de Guevara y Lope de Vega respectivamente, discípulo y maestro.

Lo hace apoyándose en UCETA, compañía toledana dirigida por José Julián Uceta y que lucirá por primera vez en la localidad ciudadrealeña.

La obra fue seleccionada por un comité de expertos por su calidad artística en la reinterpretación de los clásicos, la adecuación al contexto del Festival, la accesibilidad del proyecto y su viabilidad.

Junto a Lola Baldrich, estará en escena la actriz emergente del teatro toledano, Silvia Almenara, pareja de baile con la que compartirá un total de once personajes diferentes.

El resto del elenco lo completan la pianista Pilar Senso, tocando piano y sintetizadores en vivo; Txabi Pastorius en el diseño de iluminación; Alberto Sánchez en la coreografía; y Evade House diseñando el vestuario.

La obra se ha gestado en un laboratorio de investigación-cración y residencia artística, que arrancó en el mes de febrero y que ha culminado en junio en el Centro Cultural Puerta de Toledo de Madrid. La compañía estará de gira con este espectáculo desde el segundo semestre de 2026 para llevar esta historia a municipios de todo el territorio nacional.

DIÁLOGO INFINITO DE DOS MUJERES

La joven y la mayor. La inocencia y la experiencia. Son la misma, una engendra a la otra en un ciclo sin cierre.

Dos mujeres que en la búsqueda de la libertad, una es la causa de la otra y viceversa, matrioska infinita que desvela un relato que transita desde la réplica hasta la interrogación en bucle infinito.

La Serrana de la Vera la persigue como venganza devastadora. Una amazona criminal de sierra y cortados, figura de violencia y desgarro, madre al final de 'El Animal de Hungría', que busca la libertad a través del conocimiento y, finalmente, del amor.

Según reza la sinopsis, la libertad que ambas persiguen no es una meta, sino un trayecto. No es premio, sino pregunta. Es lucha, anhelo, faro en el horizonte de un presente herido. Un territorio devastado donde el sentido se busca constantemente.

EXCAVAR HASTA SACAR ORO

Para Baldrich, una obra de teatro siempre es "una excavación" donde siempre se descubren cosas nuevas, "una veta, incluso oro". Las dos actrices llegan en un "momento dulce" en el que están "muy seguras".

Toda vez que en una obra clásica la dificultad está "en la palabra", da por hecho que ambas artistas se han hecho con ella y viceversa.

Una "refundición" de obras que enfrenta a una mujer "a la que quitan su dignidad" y decide "saciarse de venganza matando hombres", una trama que termina por desembocar en 'El Animal de Hungría', mujeres que "buscan la libertad y el autoconocimiento a través del otro, pasando de "la violencia a la introspección".

"Es mi primer trabajo con dramaturgia solo mía. He adaptado, he medido versos, ha sido como volver a los estudios de Filología", reconoce la actriz.

Quien acuda a esta función, ha asegurado, lo que va a ver es el concepto de 'mujer' en su máxima expresión. "Somos tan evolucionadas que sabemos que el hombre es un compañero, que estamos todos en el mismo barco, y eso es también lo que cuenta esta función".

Baldrich, que como tía de Almenara relata su tránsito en el teatro asegurando que la ha visto crecer, asegura de otro lado que en los últimos meses ha podido comprobar cómo ese crecimiento se ha acentuado. "Va a ser la actriz revelación en Almagro".

EL INCREÍBLE CAMINO DEL VERSO

Silvia Almenara, de su lado, asegura que el protagonista de la primera obra es "la venganza" y el segundo es "el amor", conjugando así una nueva propuesta entre los dos clásicos.

Un primer trabajo profesional en verso del que se ha hecho cargo la actriz, quien ahora descubre "la belleza que hay en esta disciplina y todo lo que se puede decir en una palabra". "Ha sido un descubrimiento. Asombroso, un camino increíble".

Con la premisa de que los grandes clásicos siguen con una actualidad vigente, asegura la actriz incluso que el público que visite alguno de sus dos pases se va a sentir "totalmente apelado".

Sobre el camino hecho, asegura no ser todavía consciente del mérito de llegar a subirse al escenario de Almagro tras haber sido la propuesta ganadora. "Almagro va a ser lo más grande que hagamos, pero la obra está concebida para poder llevarse a espacios pequeños".

LA MÚSICA, LA PROTAGONISTA NÚMERO DOCE

Pilar Senso, de su lado, alaba la selección de textos ejecutada por Lola Baldrich, quien a la hora de elegir las músicas tenía claro qué quería para el hilo conductor, con piezas de puro ADN barroco.

Una selección de textos de las dos obras que confluyen con poemas y que, ejecutándose en la transición entre el cambio de personajes, consigue conectar con el público, quien tiene que saber "todo lo que está pasando". "Un trabajo brutal", asegura, loando la selección de pequeños extractos de la obra.

En una pieza en la que las dos actrices intercambian hasta once personajes, las notas del piano de Senso terminan por ser el jugador número doce.