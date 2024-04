Silvia González y Abel Antón presentan en Talavera su maillot para la Titan Desert de Marruecos

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO), 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciclista Silvia González, acompañada por su compañero de equipo, el atleta Abel Antón, han presentado este martes en Talavera de la Reina (Toledo) el maillot que lucirá su equipo 'Aural Superación' en la prueba Titan Desert que se celebrará en Marruecos entre el 28 de abril y el 3 de mayo. Uno de los eventos deportivos de resistencia más duros del mundo a lo largo de 600 kilómetros por los montes Atlas marroquíes.

En el acto, en el que han participado el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio; el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Toledo, Fernando Jou; el concejal de Deportes, Antonio Núñez, y el CEO de Murwall, Jesús Murua, se ha mostrado la indumentaria del equipo que participará en el evento internacional a título benéfico para promover la investigación contra el cáncer.

Silvia González ha transmitido la importancia de participar en esta prueba tras superar un cáncer, como una iniciativa para visibilizar la importancia del deporte contra la enfermedad. "Es importante lanzar este mensaje porque cuando estás fuerte y te pasa cualquier enfermedad, la enfermedad te afecta menos y también te recuperas antes", ha señalado la deportista.

González, que ha agradecido el apoyo de Murwall y del patrocinador del equipo, Centros Auditivos Aural, ha destacado la dureza de la Titan Desert, destacando que se trata de una prueba de referencia en resistencia, con "25 países representados y unas 600 personas" participantes.

Asimismo, ha agradecido a Abel Antón acompañarle en este proyecto, afirmando que "es un honor y un orgullo" contar con él durante la prueba de resistencia.

Por su parte, el CEO de Murwall ha celebrado la oportunidad de participar en el proyecto con la aportación de la equipación. "Nosotros como empresa talaverana en nuestro día a día trabajamos por superar retos y cuando tuvimos la oportunidad de conocer la historia de Silvia, nos enamoramos de ese carácter y de esa personalidad y no pudimos hacer otra cosa que apoyar", ha señalado Jesús Murua.

El CEO de Murwall ha destacado el carácter solidario de los maillots, confiando en que "puedan tener mucha repercusión" y agradeciendo a la AECC su trabajo frente al cáncer. En este sentido, ha indicado que dos de los maillots serán subastados para destinar los beneficios a proyectos de investigación de la Asociación.

Recogiendo las palabras de Murua, Fernando Jou ha agradecido el apoyo y ha animado a Silvia González y a Abel Antón de cara a la prueba. "Si has sido capaz de vencer un cáncer, no me cabe duda que 600 kilómetros por el desierto del Atlas, eso no es nada comparado con lo que ya llevas", ha asegurado el presidente de la AECC en Toledo a González.

Jou ha aprovechado la ocasión para recordar el peso de la incidencia del cáncer en la sociedad, señalando que "uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres a lo largo de su vida va a tener cáncer". "Pero se puede vencer con investigación", ha añadido, subrayando la importancia de iniciativas de apoyo a la misma, e indicando que la AECC cuenta en la actualidad con una inversión de 104 millones de euros en proyectos vivos de investigación.

De su lado, Abel Antón ha elogiado el esfuerzo de Silvia González, señalando que ella es "la verdadera protagonista". Sobre la prueba, Antón ha reconocido que "no tiene nada que ver correr con bicicleta y sobre todo en el desierto", pero ha manifestado su confianza en "poder volver a Talavera a decir que hemos acabado bien y contaros nuestra aventura".

En cuanto al alcalde de Talavera, ha celebrado acoger la presentación del equipo que competirá por "una causa tan importante y en la que nunca tenemos que bajar los brazos" como es la lucha contra el cáncer. Gregorio ha destacado, además, la participación en el proyecto de Murwall, así como de un "atleta de la talla de Abel Antón".

Además, ha subrayado la importancia de la lucha contra el cáncer, afirmando que "este Ayuntamiento también apoya esta causa, porque nadie sobra en la lucha contra el cáncer".

LA JUNTA ENTREGA LA BANDERA DE CASTILLA-LA MANCHA A 'AURAL SUPERACIÓN'

Por otra parte, el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, han entregado la bandera de Castilla-La Mancha Región Europea del Deporte al equipo.

Durante un encuentro previo a la presentación de la equipación, Gómez y Gutiérrez han hecho entrega del estandarte, destacando el apoyo de la Junta a "esta iniciativa que aúna deporte y solidaridad" agradeciendo que den visibilidad a Castilla-La Mancha durante la celebración de la Región Europea del Deporte, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Gómez ha celebrado la iniciativa de 'Aural Superación', elogiando que "está sustentada en una historia de resiliencia y un ejemplo de superación, el de Silvia González, y, además, pone en valor la importancia del deporte en aspectos tan fundamentales como es la solidaridad y la salud", ya que "cada vez más la actividad física es clave no solo para prevenir la enfermedad sino también como tratamiento y medio de superación incluso de las patologías más graves".