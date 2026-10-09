Simón llama a la sociedad a alzar la voz contra la violencia de género tras el presunto asesinato machista en Valverde

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

GUADALAJARA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha llamado este viernes a la sociedad a levantar la voz contra la violencia de género tras el presunto asesinato machista ocurrido en la localidad conquense de Valverde del Júcar.

"Hoy es un día triste en Castilla-La Mancha en el que tenemos que condenar de nuevo lo que presuntamente es un nuevo asesinato machista. Ayer Luisa perdía la vida y dos niñas, de 6 y 14 años, se quedaban huérfanas porque un hombre decidió que su vida no tenía valor y decidió arrebatársela", ha afirmado en declaraciones a los medios.

Ha lamentado así que el "terrorismo machista" vuelva a mostrar "su peor cara". "Tristemente vemos cómo no hemos sido capaces de ayudar a esta mujer que nunca presentó una denuncia ni pidió ayuda a ninguno de los recursos que tenemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha".

Ha apuntado que el mismo alcalde del Valverde del Júcar, Eduardo Mena, le ha trasladado que en el municipio todo el mundo estaba "muy sorprendido" pero que ahora que había ocurrido este suceso "todo el mundo veía cositas pero nadie levantó la voz para pedir ayuda por ella".

"Yo quiero hoy lanzar ese llamamiento a la sociedad", ha indicado la consejera, quien ha añadido que "terminar con la violencia machista es una obligación de todos y de todas. Si una víctima no puede pedir ayuda porque no esté en el momento adecuado, el resto de la sociedad tenemos que estar ahí para respaldarla y también para condenar y para aislar a los maltratadores".

Bajo su punto de vista, "no puede ser que sigamos teniendo una sociedad donde toleremos la violencia hacia las mujeres" por lo que ha querido trasladar un mensaje a todas las mujeres: "El Gobierno de Castilla-La Mancha está aquí para protegerlas y para respaldarlas".

"Tenemos a su disposición la red de centros de la mujer y también recursos de acogida, por si en un momento determinado tienen que buscar un espacio seguro donde poder estar no solamente ellas, sino también sus hijos e hijas", ha subrayado.

Tras apuntar que el Gobierno regional pondrá a disposición de la familia de la fallecida --sus hijas y sus padres-- todos los recursos que puedan necesitar para sobrellevar esta situación, ha dicho que la Junta de Comunidades se personará en este caso, "como hacemos cada vez que tenemos que lamentar un asesinato de una mujer en nuestra región".

También ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones. "No podemos vivir en una sociedad donde se tolera el terrorismo machista. Ya son más de 40 mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año, que han sido asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres".

"Para eso tenemos que combatir también los discursos negacionistas de la violencia machista. Esta es una realidad que nos atañe a todas y a todos y desde luego que nos tenemos que comprometer para que podamos vivir en una sociedad libre de violencia hacia las mujeres", ha concluido.

Es por ello por lo que ha solicitado al PP que allá donde tenga la opción de romper los acuerdos con una fuerza "de extrema derecha que niega la violencia machista, lo haga. Porque si no, será cómplice también de esos discursos".