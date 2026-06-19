Simón no espera polémicas en celebraciones del Orgullo: "Las administraciones deben estar orgullosas de la diversidad"

La consejera de Igualdad, Sara Simón - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha afirmado este viernes que no espera que haya "ningún tipo de polémica" en las celebraciones del Día del Orgullo a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

"Todas las administraciones deberíamos estar orgullosas de la diversidad que tenemos en nuestra región", ha indicado a preguntas de los medios durante la presentación de los nuevos buses 'Amparo', para agregar que "las instituciones deben estar para respaldar a la ciudadanía".

No obstante, y basándose en las experiencias de otros años, la consejera ha dicho que habrá ayuntamientos que se van a negar a poner esa bandera arcoiris en sus balcones, cuando "con esa bandera lo que estamos haciendo es defender los derechos humanos".

También, ha añadido, se traslada un mensaje "importante" a las personas LGTBI, "diciéndoles que la administración más cercana, que es su ayuntamiento, está con ellas, que está respaldándoles y está para garantizar sus derechos".

"Por tanto, yo creo que no debería de haber ningún tipo de polémica, pero la experiencia nos dice que muy probablemente aquellos ayuntamientos donde está la extrema derecha haya más problemas para que esa administración pueda lucir con orgullo la bandera arcoiris", ha sostenido.

Acto seguido, ha apuntado que la región está ya en plena celebración del Orgullo y que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha ya se han celebrado dos de los grandes actos de calle, tanto en Guadalajara como en la provincia de Albacete. "La próxima semana también se celebrarán aquí en Toledo, en Ciudad Real y en Cuenca".

"El Gobierno de Castilla-La Mancha va a estar conmemorando esta fecha, como ya viene también realizando y conmemorando otras fechas importantes, como el Día de la Visibilidad Lésbica o el Día contra la LGTB-fobia", ha aseverado.

Ha recordado que durante los último años el Gobierno regional ha venido trabajando de manera transversal por los derechos de todas las personas, incluidos los derechos de las personas LGTBI. "Se culminó con la aprobación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha y ahora lo que estamos trabajando para poner en funcionamiento esa ley", ha concluido