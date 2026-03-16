Sindicatos, tras anuncio de Page sobre la carrera profesional, piden dejar "las buenas intenciones y pasar a los hechos"

Sindicatos protestan ante la visita del presidente regional, Emiliano García-Page. - SINDICATOS

CIUDAD REAL 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de UGT, CSIF, USICAM USAE y CCOO han pedido, después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, haya expresado que abre la puerta a negociar la carrera profesional sanitaria, que la Junta "deje a un lado las buenas intenciones y pase a la acción" ya que, "son tantas las promesas que han hecho", que solo a través de los hechos se creerán que realmente "quieren dar pasos en el reconocimiento de este derecho".

Los cinco sindicatos han aprovechado la visita de Emiliano García-Page a Alcázar de San Juan, donde ha inaugurado el Centro de Investigación y Rehabilitación Neurológica, "para exigir una verdadera disposición y voluntad del Ejecutivo regional a recuperar este derecho suspendido hace 14 años", que sigue "sin cumplir su promesa de reactivar la Carrera Profesional para todo el personal estatutario del Sescam".

Sostienen que Castilla-La Mancha es la única región que lo mantiene paralizado y que, "a pesar de las últimas declaraciones de los responsables de la sanidad en la comunidad autónoma, hace dos años (desde marzo de 2024) que no se produce ninguna reunión con el Sescam para abordar esta reivindicación".

"Dicen que prevén intensificar las conversaciones con los sindicatos para avanzar en la negociación de la Carrera Profesional. Sin embargo, la ciudadanía debe saber que esta negociación está tan paralizada como la propia carrera", han lamentado.