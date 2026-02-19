Sindicatos médicos estiman el seguimiento de la huelga en Castilla-La Mancha entre el 70 y el 80 por ciento

Facultativos concentrados en la puerta del Hospital Universitario de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos médicos CESM y SIMAP estiman que el seguimiento de la huelga convocada esta semana en Castilla-La Mancha ha tenido un seguimiento de en torno al 70-80 por ciento, aunque tampoco lo pueden calcular con exactitud debido a que los servicios mínimos establecidos por el Sescam dificultan los cálculos, según ha lamentado el delegado del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha en Cuenca, Javier Vallador.

"No sabemos el número definitivo porque el Sescam no nos quiere dar cifras y hemos denunciado que los servicios mínimos eran abusivos, que no podemos saber si se cumplen o no se cumplen, porque no sabemos cuántos profesionales trabajan cada día", ha añadido.

Los facultativos se han concentrado a la puerta del Hospital Universitario de Cuenca para reivindicar un estatuto propio y denunciar cuestiones como la precariedad. Por ejemplo, señalan que en el medio rural no hay médicos suficientes para cubrir las bajas, como es el caso de la localidad conquense de Cañete, donde hay un consultorio con cuatro médicos para trece pueblos. "Si uno tiene baja y ha habido una guardia, al final quedan dos y se pasan todo el día en el coche, es imposible de asumir, porque hay mucha distancia entre poblaciones".

En el manifiesto que se ha leído a las puertas del centro, los profesionales han recriminado a las administraciones que sacrifican muchas horas de ocio familiares "para hacer guardias en condiciones penosas" y que son "ciudadanos con derechos limitados, como la salud, la conciliación y una jornada laboral digna".

Vallador ha explicado que, pese a la en esta huelga "las sanidad urgentes es prioritaria, porque salud es lo primero, lo que sí puede ocurrir es que se retrasen algunas consultas".

El delegado ha señalado que en Castilla-La Mancha, como se han abierto negociaciones, solo se va a celebrar esta semana de huelga y otra en el mes de junio, en lugar de una semana mensual como ocurre en el resto del país.

Sin embargo, Vallador ha recordado que todavía están a la espera de que se les convoque para que comiencen estas negociaciones.