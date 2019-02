Sindicatos pedirán a Junta "promesas incumplidas" para agentes medioambientales

Actualizado 21/02/2019 12:33:29 CET

TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT, STAS-Intersindical y CSIF se manifestarán el próximo jueves 28 de febrero en Toledo a las 12.00 horas para reclamar las "promesas incumplidas" del Gobierno regional respecto a los derechos y necesidades labores del colectivo de agentes medioambientales.

A las puertas del Palacio de Fuensalida, representantes de las cuatro formaciones sindicales han registrado este jueves un manifiesto con las reivindicaciones para el cuerpo de agentes medioambientales. La manifestación arrancará en la Puerta del Cambrón y finalizará en la Plaza del Cardenal Silíceo, donde se encuentra la sede de la Vicepresidencia del Gobierno regional.

Las principales demandas de este colectivo se centran en recuperar los efectivos perdidos en las dos legislaturas anteriores y situar la plantilla en 700 efectivos en la región, así como la incorporación del complemento específico de los servicios extraordinarios que realiza este colectivo, entre otras.

El coordinador del sector autonómico de CCOO, Ramón González, ha denunciado la "inacción" del Gobierno regional contra "sus mentiras continuadas en cuatro años de legislatura", echando en cara expresamente al presidente regional, Emiliano García-Page, este "incumplimiento", pues fue él quien enunció promesas para este colectivo hace años "en el congreso de agentes medioambientales".

"Apuntamos directamente a García-Page, después de años de inacción, de incumplimiento de la legislación en materia de función pública, de seguir perpetuando la carencia de personal de manera continuada un día detrás de otro. Toca elevar el listón y decir que García-Page debe dar una solución porque fue el que personalmente se comprometió, haciendo una serie de promesas de las que ninguna se han cumplido al final de la legislatura", ha afirmado.

González ha especificado que aún queda tiempo para tratar estas reinvidicaciones porque hay una "obligación" del Gobierno regional de convocar una mesa sectorial antes del 31 de marzo, por lo que, a su juicio, solo hace falta "voluntad política" para retomarlas.

De su lado, en representación de STAS-Intersindical, Gustavo Fabra, ha lamentado que este sea un colectivo "maltratado históricamente" que precisaría de 700 efectivos en los montes de Castilla-La Mancha "y en la actualidad no pasan de 500".

"No aceptamos que en la oferta de empleo público vaya a haber diez plazas más, diez de 200 no deja de ser el chocolate del loro, sus condiciones laborales tienen que verse reconocidas. Si no hay hechos, no hay nada, habrá un final de legislatura caliente", ha reclamado Fabra.

Daniel Cánovas, de CSIF, ha denunciado la situación "de desamparo" de los agentes, que sufren "falta de personal y formas de trabajo del siglo pasado", por lo que espera "algún movimiento por parte de la Administración regional", que por el momento "no ha aceptado ninguna de las peticiones y necesidades de este colectivo".

De su lado, David Crespo, de UGT, ha acusado al Gobierno socialista de ser "un gobierno falto" en el cumplimiento "a sus promesas", pues las presentaron de forma "muy alentadora" y al final de legislatura no se han materializado. "Seguimos en el limbo, esta es la principal causa por la que saldremos a la calle".