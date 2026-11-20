Concentración en Toledo. - UGT C-LM

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, STAS, UGT y CSIF se han concentrado este viernes a las puertas del acto institucional convocado por el Gobierno regional con motivo del Día de la Enseñanza para protestar por las condiciones del colectivo de auxiliares técnicos educativos y técnicos superiores de Educación Infantil, reclamando que los contratos de 30 horas se amplíen a 35 horas para mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones de los profesionales.

Pasión Pérez Molina, representante de STAS, ha aseverado que la inclusión "no puede quedarse a medias" y para que sea "real y efectiva" los profesionales "tienen que estar a tiempo completo".

"Mientras ellos están celebrando en un salón el Día de la Educación, aplaudiéndose y dando galardones, nosotros estamos aquí poniendo el foco en los trabajadores y las condiciones que tiene todo el personal en estos centros", ha apuntado.

En este sentido, ha defendido que son los trabajadores los que "se dejan el pellejo diariamente para que los niños y niñas reciban una educación pública digna y de calidad".

Es por ello por lo que ha considerado que "el mejor premio" que se les podría dar en este día es que "las plantillas estuvieran completas, los centros atendidos y se pudiera trabajar con dignidad".

Por su parte, Eva Balseiro, en representación de CSIF, ha recordado que esta reivindicación lleva en marcha "más de quince años" y ha pedido que tanto las plazas antiguas como las de nueva creación se establezcan con 35 horas semanales y "se reviertan todas las plazas que hay a 30 horas".

Una reivindicación que cree "necesaria" porque hay tareas para estos profesionales como la coordinación con equipos directivos, equipos de orientación y familias, así como la elaboración de material adaptado, que "con contratos precarios no se puede hacer".

Balseiro ha aseverado que si se aboga por una educación inclusiva la Administración autonómica "tiene que dotar de medios materiales y personales".

"Con contratos precarios y con contratos parciales a 30 horas, a 20 horas, así no se puede, así que seguiremos apoyándoles para conseguir unas condiciones laborales dignas", ha concluido.

De su lado, Ángel Cazalilla, en representación de CCOO, ha defendido que en Castilla-La Mancha hay "más de 360 plazas" que están con 30 horas semanales.

Por ello, ha considerado que el cambio para elevarlas a 35 horas "no sería nada inasumible para el Gobierno regional". "Se puede hacer cuando ellos quieran", ha remachado.

Cazalilla ha explicado que lo que piden es, "aparte de ese derecho que tienen las trabajadoras", es "que la inclusión de los niños, de los alumnos con necesidades educativas especiales, sea una atención completa" para que "se puedan integrar perfectamente en la etapa educativa".

"Lo único que pedimos es que el Gobierno haga un poco de esfuerzo en revertir esta situación, que es muy factible y que no sería ningún trabajo arduo para ellos", ha insistido.

Finalmente, Raúl Alcázar, de parte de UGT, ha detallado que "no puede ser que en un mismo centro haya dos efectivos, uno con 35 horas y otra con 30".

"¿Cuándo falta la de 35 qué hacemos con su alumnado", se ha preguntado, aseverando que la atención a los alumnos "va a costa del esfuerzo de la persona que está a 30 horas, que deja su tiempo para no dejar a los muchachos abandonados".

Alcázar también ha considerado "importantísimo" que se vean reconocidas las características que tienen estos centros "con un complemento de peligrosidad, del mismo modo que se cobra en otros centros educativos", debido a "las agresiones y las características que atienden" estos profesionales.

"En este Día de la Enseñanza reivindicamos que ese compromiso con lo público del que alardea este Gobierno sea efectivo y se cumpla con su personal", ha finalizado.