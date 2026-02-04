La situación del Alberche en Escalona es todavía "de control" pero "con precaución" por si empeora el tiempo

Archivo - El río Alberche a su paso por Escalona. - EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO ESCALONA - Archivo

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Escalona (Toledo), Álvaro Gutiérrez, ha asegurado que la situación del río Alberche a su paso por el municipio es "todavía de control", aunque con "absoluta precaución" por si las condiciones climatológicas empeoraran.

A preguntas de los medios, Gutiérrez ha detallado que el río está fluyendo ocupando todo el cauce y tiene "un caudal elevado", aunque ha puesto de manifiesto que la limpieza extraordinaria que se ha hecho en los últimos meses en el río "está favoreciendo mucho" y permitiendo que el agua pueda fluir "con total normalidad".

Además, ha comentado que el agua también está discurriendo por los ojos de los puentes "con total normalidad y sin ningún problema", lo que hace que el propio río no se extienda hacia los lados e inunde casas y riberas.

En todo caso, ha apuntado que desde el Ayuntamiento se está mandando a los vecinos un mensaje de "tranquilidad" pero también de "precaución", ya que los embalses de El Burguillo, en la provincia de Ávila, y de Picadas, en la Comunidad de Madrid, están desembalsando agua.

"Si ese desembalse se incrementase de forma significativa, evidentemente podríamos tener algunos problemas de desbordamiento y en Escalona hay muchas viviendas muy cerca del río", ha señalado.

Por otra parte, el alcalde escalonero ha remarcado que el Ayuntamiento ha tomado la iniciativa de "en algunos puntos críticos" poner "alguna especie de barrera" a modo similar a los diques que se ubicaron en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en marzo del pasado año "para evitar la inundación de determinadas zonas residenciales que pueden ser críticas".