La situación de los castillos españoles, a debate este jueves en Guadamur (Toledo)

Cartel de la jornada técnica 'Castillos de la provincia de Toledo: ¿Un presente sin futuro?'. - REAL ACADEMIA

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (Rabacht) celebrará el próximo jueves, 11 de junio, en el castillo de Guadamur, la jornada técnica 'Castillos de la provincia de Toledo: ¿Un presente sin futuro?'.

El encuentro, que incluirá mesas redondas en las que participarán representantes de todas las administraciones, ha sido organizado por la Rabacht debido a su preocupación tras el derrumbe de una de las torres del castillo de Escalona, a mediados del pasado mes de marzo, tal y como informa en nota de prensa.

La jornada comenzará con una presentación por parte del director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño, estudioso de la fotografía histórica toledana y responsable del blog 'Toledo Olvidado'.

A continuación comenzará la mesa redonda 'Un tiempo de retos y oportunidades', moderada por el historiador Miguel F. Gómez Vozmediano, profesor de la UCLM y vicedirector de la Rabacht.

En ella participarán los medievalistas Jesús Molero García y David Gallego Valle, así mismo profesores de la UCLM y especialistas en el ámbito de las fortificaciones medievales.

Juan José Fondevila Aparicio, por otra parte, es arquitecto y técnico en patrimonio histórico de la Junta de Andalucía.

Posteriormente se producirán las intervenciones de Juan Carlos Castillo Armenteros, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, y de María Victoria Gutiérrez Calderón.

Les seguirán los arquitectos Fernando Olmedilla Lacasa y Yanira Huertas de Maya (Arqoh), así como Ventura Leblic García, de la Asociación Cultural Montes de Toledo, también miembro de la Rabacht.

Por la tarde, tras una visita al castillo de Guadamur, se celebrará la mesa redonda 'Entre la desolación y la esperanza', moderada por Ricardo Izquierdo Benito, catedrático de Historia Medieval, que fue decano de la Facultad de Humanidades de Toledo y también forma parte de la Rabacht.

Le acompañarán, en representación de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera García; Elena González Mejide y Andrea Espada Ballesteros, quienes presentarán las líneas del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva del Ministerio de Cultura; el profesor de la Facultad de Humanidades de Toledo Jesús Nicolás Torres Camacho y José María Sadia, periodista especializado en patrimonio.