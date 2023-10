Socialistas de C-LM defienden que el acuerdo entre PSOE y Sumar "recoge" sus reivindicaciones de financiación y agua

TOLEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, sobre al acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar que, ha dicho que es "bueno para Castilla-La Mancha", puesto que "recoge las reivindicaciones que desde esta tierra los socialistas llevamos años pidiendo" en cuanto a la financiación autonómica y al agua.

"Un buen acuerdo en avances en derechos sociales, de políticas de progreso y también para luchar contra el cambio climático", ha dicho Abengóar, que ha insistido en que recoge "que anualmente existirá una partida presupuestaria para compensar a las comunidades autonómicas infrafinanciadas" como la castellanomanchega.

En este punto, según ha informado el partido, Abengózar ha asegurado que comprende que el PP "no entienda pactos que hablan de seguir avanzando en derechos", pues "ellos son, y nos lo han demostrado", de pactos que conllevan "recortes", son "los pactos que nos han enseñado y que estamos sufriendo allí donde gobiernan con Vox".

En otro orden de cosas, ha considerado "significativo" que el líder del principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, haya presentado en dos ocasiones su dimisión y lo haya hecho ante Feijóo y no ante Castilla-La Mancha, lo que, a su juicio, "demuestra claramente quiénes son sus jefes, a quién considera y a quién no, y a esta región no la ha considerado ni para presentar su dimisión".

A su juicio, esto demuestra que "ni él mismo confía en su capacidad, ni él mismo se considera digno de gobernar Castilla-La Mancha", al tiempo que ha planteado que "también puede decir otra cosa, y es que, probablemente, si hubiera presentado su dimisión en Castilla-La Mancha, aquí sí se la hubieran cogido".

ESCUELA DE LIDERAZGO DE COSPEDAL

Sobre la Escuela de Liderazgo Político creada por María Dolores de Cospedal, la portavoz socialista ha ironizado con que, "si tuviera que augurarle éxito, desde luego diría que el ejemplo lo tenemos en quien es su principal valedor y su principal alumno, el señor Núñez, que prácticamente ha salido con cum laude".

"Dos elecciones consecutivas perdidas en Castilla-La Mancha. Ese es el liderazgo en cuanto a la teoría de lo que puede ser esa escuela. La práctica no quiero ni imaginármela. Cuando de esa escuela de Cospedal también podemos decir que han salido el señor Gómez Gordo y otros tantos como él, presuntamente vinculados a casos de corrupción", ha concluido.