Sofocado un incendio en una casa ocupada en Toledo donde vivía una familia que ha sido realojada

TOLEDO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una casa ocupada en Toledo capital ha dejado un herido leve afectado por inhalación de humo este miércoles. Las llamas ya han sido sofocadas y la vivienda ha sido precintada por riesgo de derrumbe, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

Estas fuentes han señalado que, tras confirmación de los datos recabados por la Policía Local, cuatro miembros de una familia residían en ella, aunque no estaban dentro de la misma en el momento del incendio.

Los cuatro han sido trasladados a un hostal y las dos viviendas colindantes se han visto afectadas por el incendio.

El aviso se ha recibido a las 7.56 horas en la Travesía del Barco número 14, primer piso, tal y como confirman fuentes municipales.

Se han producido daños materiales, la vivienda ha quedado desalojada y se ha sofocado el incendio. Según fuentes municipales, los primeros indicios apuntan a que la persona que estaba ocupando la vivienda habría dejado una estufa encendida, lo que ha provocado el fuego.

Tal y como señalan desde el 112, la persona afectada por inhalación de humo no ha querido ser atendida en el lugar y se ha desplazado por sus propios medios a un centro sanitario.

Se ha desplazado además la Policía Local, la Policía Nacional y una ambulancia.