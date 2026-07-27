Solicitan recursos de UME para evitar que se reavive la parte toledana del incendio de Almorox-Villa del Prado

Vista de una calle, a 25 de julio de 2026, en Almorox, Toledo, Castilla-La Mancha (España). El Plan Infocam ha elevado a nivel 2 el incendio de Almorox (Toledo), según ha informado el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castil - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha apuntado que se ha pedido el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la parte toledana del incendio de Almorox-Villa del Prado en previsión de que el cambio previsto en los vientos pudiese reavivar las llamas.

El delegado, en declaraciones a los medios tras la reunión del Cecopi, ha manifestado en el incendio de Almorox-Villa del Prado la situación es de "un poquito más" preocupante que la de la parte toledana del incendio de Ávila, ya que aunque el fuego estaba "bastante contenido", exite el riesgo de que, al cambiar los vientos entrando por el norte, se pudieran reavivar las llamas afectado fundamentalmente a Villa del Prado a través del Encinar del Alberche.

"Por eso hemos pedido que refuerce la UME para tenerlo absolutamente controlado", ha incidido.

De esta manera, se está haciendo una "intervención intensiva" tratando de contener el fuego y que no se reavive por los vientos del norte, explicando que podría "volver" a la zona que se sitúa a la derecha de la carretera de Ávila, entrando "por arriba" y reactivando el incendio de nuevo.

"Y ahí es donde se están ahora esforzando principalmente los servicios del Infocam y se está pidiendo la colaboración de la UME, porque no queremos que se reavive un incendio que pudiera afectar también a la Comunidad de Madrid", ha explicado.

ALMOROX, FUERA DE RIESGO

Por su lado, el Ayuntamiento de Almorox ha trasladado un mensaje de tranquilidad a sus vecinos, "después de muchos días y noches de intenso trabajo por parte de los medios de extinción y de emergencia".

"Tras hablar con las autoridades competentes, podemos informar de que, en estos momentos, Almorox no se encuentra en zona de riesgo. No obstante, se seguirá protegiendo las urbanizaciones de El Pinar y Romillo, por lo que, de momento, se mantienen las restricciones y las zonas desalojadas", ha informado el Consistorio a través de sus redes sociales.

Se mantiene cortada la N-403, desde Almorox en dirección a El Pinar. y la carretera de Cenicientos.

"Pedimos a todos los vecinos que mantengan la calma y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades competentes", ha manifestado el Ayuntamiento.

Así, ha agradecido "de corazón el enorme esfuerzo, compromiso y profesionalidad de todos los efectivos que continúan trabajando para proteger a nuestra población".