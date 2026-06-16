Sonoralma culminará este domingo con un gran concierto de clausura de entrada libre en el Museo Municipal de Albacete

Presentación de la V edición de Sonoralma. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado en rueda de prensa una nueva edición de Sonoralma, el Festival Internacional de Orquestas de Guitarras de Castilla-La Mancha, una cita que vuelve a integrarse en la programación del Día Europeo de la Música y que consolida a Albacete como referente nacional e internacional en torno a este singular formato musical.

Durante su intervención, Elena Serrallé, que ha estado acompañada de la directora de la Orquesta de Guitarras de Albacete, Olga Fernández y de Alejandro García, miembro de la misma; ha destacado que "la música tiene la capacidad de convertir un lugar en punto de encuentro y Sonoralma ha conseguido hacer de Albacete un espacio de referencia para intérpretes, aficionados y amantes de la guitarra llegados de distintos lugares de España".

Serrallé ha afirmado que "las ciudades se construyen también a través de sus proyectos culturales y Sonoralma es hoy una de las señas de identidad de la programación musical de Albacete y un magnífico ejemplo de cómo la pasión y el esfuerzo pueden transformar una iniciativa local en una cita de referencia".

En este sentido, Elena Serrallé ha puesto en valor el trabajo realizado por la Orquesta de Guitarras de Albacete y por todo el equipo organizador, agradeciendo especialmente la labor de Olga Fernández, señalando que "detrás de cada edición hay muchas horas de trabajo, de ilusión y de compromiso con la música y gracias a ese esfuerzo, Albacete puede presumir de albergar el único festival dedicado exclusivamente a las orquestas de guitarras que se celebra en España".

La concejala de Cultura también ha agradecido el apoyo de Globalcaja, entidad colaboradora del festival, destacando la importancia de la implicación del tejido empresarial y financiero en el desarrollo de iniciativas culturales de calidad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La responsable municipal de Cultura también ha destacado los valores que acompañan al proyecto desde sus inicios, entre ellos la formación, la igualdad, la inclusión y el intercambio cultural, aspectos que convierten a Sonoralma "en mucho más que una sucesión de conciertos, porque genera oportunidades de aprendizaje, favorece el encuentro entre músicos de diferentes generaciones y contribuye a enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad".

Por su parte, Olga Fernández ha agradecido el respaldo institucional recibido y ha señalado que "Sonoralma nació desde el amor a la música y a la guitarra, con el deseo de crear un espacio donde compartir experiencias artísticas y humanas a través de este instrumento".

Asimismo, ha destacado que el festival "ha crecido edición tras edición gracias a la implicación de las agrupaciones participantes, al apoyo de las instituciones y a la magnífica respuesta del público".

Fernández ha recordado que Sonoralma se ha consolidado como el primer y único festival español dedicado íntegramente a las orquestas de guitarras y que su principal objetivo sigue siendo convertir Castilla-La Mancha y, especialmente, Albacete, en un punto de encuentro para estas formaciones, favoreciendo el intercambio artístico y didáctico entre músicos procedentes de distintos territorios.

V EDICIÓN SONORALMA

La quinta edición de Sonoralma arrancó el pasado 12 de mayo con la participación del Conjunto de Guitarras Pedro Aranaz de Cuenca, una agrupación integrada por profesorado y alumnado de enseñanzas profesionales que destaca por la amplitud de su repertorio, que abarca desde autores contemporáneos hasta arreglos propios concebidos específicamente para este tipo de formación.

El festival culminará este domingo, 21 de junio, a las 12.00 horas, en el Museo Municipal de Albacete, con un gran concierto de clausura de entrada libre hasta completar aforo. En él participarán la Orquesta de Guitarras de Madrid, la Orquesta Laudística Daniel Fortea de Nules (Castellón) y la Orquesta de Guitarras de Albacete.

La Orquesta de Guitarras de Madrid, fundada en 2015, está formada principalmente por profesorado y alumnado de grado medio y superior unidos por su pasión por la guitarra. Su repertorio abarca desde la música renacentista, barroca y clásica hasta composiciones contemporáneas, con especial atención a los autores españoles y a las adaptaciones de grandes obras universales para este instrumento.

Junto a ella actuará la Orquesta Laudística Daniel Fortea, formación histórica nacida en Nules en 1980 y considerada una referencia dentro de la música de plectro. A lo largo de su trayectoria ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, ha desarrollado diversos proyectos discográficos y organiza anualmente el Memorial Tárrega-Fortea, uno de los encuentros más prestigiosos de esta especialidad musical.

El concierto contará también con la presencia de la Orquesta de Guitarras de Albacete, organizadora del festival. La agrupación, dirigida por Olga Fernández, ha alcanzado recientemente su concierto número cien y se ha convertido en una de las formaciones más reconocidas de su especialidad gracias a una trayectoria marcada por la calidad artística, la innovación y una estrecha conexión con el público. Su repertorio combina obras clásicas con propuestas contemporáneas, bandas sonoras, música popular y arreglos originales que han contribuido a acercar la guitarra a nuevos públicos.