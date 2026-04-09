Sordo pide a la izquierda "hablar menos de partidos y más de los problemas de la gente" ante el acto de Rufián y Montero

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado a las fuerzas políticas de izquierda que prioricen los problemas reales de la ciudadanía frente a los debates internos de los partidos, coincidiendo con el acto organizado por Gabriel Rufián e Irene Montero en Barcelona bajo el lema '¿Qué hacer?' y que se celebrará este jueves en Barcelona.

A preguntas de los medios desde Ciudad Real, Sordo ha valorado la celebración de este tipo de encuentros políticos, señalando que "a mí que la gente converse, hable y haga actos me parece estupendo y cada uno que haga lo que considere", aunque ha matizado que, desde la perspectiva sindical, el foco debe situarse en otro lugar.

En este sentido, ha recomendado a los responsables políticos que "cuanto menos se hable de los problemas de los partidos y más se hable de los problemas de la gente, casi que mejor", incidiendo en que la ciudadanía, especialmente la progresista, espera respuestas a cuestiones concretas.

Entre ellas, ha citado el precio de la vivienda, los combustibles, la situación del empleo o el estancamiento de los salarios, además de otros factores de incertidumbre como el contexto internacional. "A nosotros eso es lo que nos preocupa", ha subrayado.

Sordo ha advertido además de que existe un creciente desapego hacia los debates internos de los partidos, al considerar que "a la gente le importa cada vez menos" el seguimiento detallado de los movimientos políticos.

No obstante, ha defendido que es "muy importante" que los espacios políticos de la izquierda concurran en una posición de fortaleza a las próximas citas electorales, aunque ha insistido en que deben "bajar un poco de la metapolítica, de la política que se encarga de los políticos y para los políticos" y centrarse en los problemas reales de la sociedad.

Con todo, ha reiterado su "absoluto respeto a cualquier acto que convoque quien sea", en referencia al encuentro celebrado en la Universidad Pompeu Fabra.