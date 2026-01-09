El sorteo de una estáncia turística en Cuenca se cierra con más de 4.000 participaciones

Imagen del sorteo. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca, a través de la Concejalía de Turismo, ha llevado a cabo una acción promocional en redes sociales consistente en un sorteo de estancias turísticas en la ciudad que ha logrado un notable impacto digital y una elevada participación ciudadana.

La campaña, difundida a través de Facebook e Instagram, ha alcanzado un total de 116.507 visualizaciones. Asimismo, el sorteo ha registrado 4.055 participantes, todos los cuales completaron el formulario habilitado para participar, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El premio del sorteo consistía en dos estancias para parejas (amigos, parejas o familia), y una estancia para un grupo de cuatro personas para disfrutar de dos noches y tres días en Cuenca, entre semana, con alojamiento y experiencias vinculadas a la gastronomía, la cultura y el patrimonio de la ciudad.

La concejala de Turismo, Patrimonio Histórico y Comercio, Marta Tirado, ha destacado que "esta acción se ha desarrollado en colaboración con la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo de Cuenca en la línea de la estrategia municipal de trabajar de la mano del sector turístico y hostelero, impulsando iniciativas conjuntas que repercutan directamente en la actividad económica de nuestra ciudad.

Se trata, por tanto, de un nuevo éxito de colaboración público-privada que refuerza la promoción del destino y la implicación del tejido empresarial".

Tirado ha añadido que "desde la Oficina Municipal de Turismo se ha observado además un incremento de visitantes durante el periodo navideño, coincidente con la ejecución de la campaña, si bien se está a la espera de disponer de los datos oficiales y definitivos que permitan cuantificar con precisión dicho aumento".

Esta acción pone de manifiesto la eficacia de las redes sociales como herramienta de promoción turística, así como el interés que despierta Cuenca como destino para escapadas y experiencias compartidas.

El Ayuntamiento de Cuenca continuará impulsando iniciativas innovadoras que refuercen la proyección turística de la ciudad y su posicionamiento como destino cultural y patrimonial de referencia, también en Navidad, ha subrayado la concejala del ramo.