STAS y STE C-LM convoca concentraciones en la provincia de Toledo ante "la falta de personal" en centros educativos

Rueda de prensa de los sindicatos STAS-CLM STE-CLM en Toledo. - JORGE LUÍS GUTIÉRREZ / EUROPA PRESS

TOLEDO 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos STAS-CLM y STE-CLM han convocado concentraciones en centros públicos de la provincia reclamando "medidas concretas" para "paliar la falta de personal laboral y funcionario" en la educación pública, lamentando la "dejadez y menosprecio" del Gobierno regional en este ámbito.

Ambos sindicatos han concretado este miércoles en rueda de prensa que se convocarán concentraciones el martes 10 de febrero en Camarena en el IES Blas de Prado, y el jueves 12 de febrero en Añover del Tajo en el IES San Blas, convocadas a las 11.15 horas.

Manuel Gómez, miembro de STAS-CLM, ha subrayado que ambas concentraciones son solo "dos de las muchas" que el sindicato va a hacer.

Pasión Pérez, del mismo sindicato, ha afeado el "deterioro" de la educación en los centros educativos por la "falta" de personal en puestos de ordenanza, personal de limpieza, auxiliares técnicos educativos, técnicos en lenguaje de signos, personal de cocina u oficiales de mantenimiento. Asimismo, ha apuntado que esta falta de efectivos afecta a personal funcionario en categorías como auxiliares administrativos.

Carlos Reviejo, desde STE-CLM, por su parte, ha sido especialmente crítico con esta situación, apuntando directamente a la administración, que "se lava las manos" y ha apuntado a la zona de La Sagra como "la más tensionada".

Asimismo, Reviejo ha recalcado "la falta de inversión" en estos servicios esenciales, lo que según el sindicato supone "una muestra más del abandono de la educación pública por parte de la administración".

De esta forma, la alianza de ambos sindicatos pretende "revertir esta situación" y ha invitado también a la comunidad educativa a exigir medidas que "palíen este problema".

ORDENANZAS

Desde el Sindicato de Trabajadores de Enseñanza han explicado que la Consejería de Educación establece el criterio de que únicamente haya una persona en la categoría de ordenanza, reclamando que "no es suficiente".

Esta situación se ha vivido en varios centros de la provincia como el IES Carpetana de Yepes, el IES Blas de Prado de Camarena, el IES San Blas de Añover del Tajo, el IES Las Islas de Sonseca, el IES Castillo de Águila de Villaluenga de la Sagra, entre otros, así como en la Escuela de Arte de Toledo o en el Museo de Santa Cruz.