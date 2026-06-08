STE-CLM se movilizará en Toledo el día 17 para exigir un plan de climatización en las aulas ante altas temperaturas

STE-CLM Anuncia Movilizaciones En Los Centros Educativos Para Exigir Un Plan Integral De Climatización Ante Las Altas Temperaturas. - STE

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha denunciado la situación que, "un año más", están viviendo los colegios e institutos de la provincia de Toledo ante las elevadas temperaturas registradas en estas fechas de final de curso y ha anunciado movilizaciones junto a las AMPAs el próximo 17 de junio en los centros educativos para exigir un plan integral de climatización y protocolos claros de actuación en casos de crisis climática.

Durante la rueda de prensa, el sindicato ha señalado que esta situación dificulta el normal desarrollo de la labor docente y pone en riesgo la salud del alumnado y de los profesionales de la enseñanza, una problemática que, según ha recordado, "se ve agravada por el cambio climático".

Desde STE-CLM han recordado, mediante un comunicado, que "llevan años denunciando esta situación y han lamentado que, una vez más, los centros educativos se vean obligados a afrontar las consecuencias de las altas temperaturas sin que se hayan aportado soluciones satisfactorias al problema".

"De nuevo, un año más, colegios e institutos de la provincia de Toledo sufren las elevadas temperaturas en estas fechas de final de curso. Esta situación entorpece y dificulta el normal desarrollo de la labor docente y pone en riesgo la salud del alumnado y de los profesionales de la enseñanza", han señalado desde el sindicato.

Asimismo, STE-CLM ha apuntado que "las administraciones regional y local continúan acusándose mutuamente de esta situación sin aportar una solución satisfactoria al problema". El sindicato ha reiterado la necesidad de poner en marcha un plan integral de climatización para los centros educativos y de establecer protocolos claros de actuación en casos de crisis climática.

Finalmente, STE-CLM ha concluido que "los centros educativos tienen que ser lugares seguros para el aprendizaje, la convivencia y el conocimiento", por lo que ha exigido medidas que permitan dar respuesta a esta situación y garantizar unas condiciones adecuadas para alumnado y profesorado.