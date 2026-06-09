Fallece un motorista tras colisionar con un tractor en la CR-6032 en Membrilla

Archivo - Membrilla
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Europa Press Castilla-La Mancha
Actualizado: martes, 9 junio 2026 21:04
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   CIUDAD REAL, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista ha fallecido este martes tras colisionar contra un tractor en la carretera CR-6032, dentro del término municipal de Membrilla, en la provincia de Ciudad Real.

   Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 20.02 horas en el kilómetro 2 de la citada vía.

   Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Manzanares, efectivos de la Guardia Civil y una UVI que no ha podido hacer nada para salvar la vida del afectado.

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