Fallece un motorista tras colisionar con un tractor en la CR-6032 en Membrilla

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CIUDAD REAL, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un motorista ha fallecido este martes tras colisionar contra un tractor en la carretera CR-6032, dentro del término municipal de Membrilla, en la provincia de Ciudad Real.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar a las 20.02 horas en el kilómetro 2 de la citada vía.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Manzanares, efectivos de la Guardia Civil y una UVI que no ha podido hacer nada para salvar la vida del afectado.