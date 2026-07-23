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ALBACETE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha sido trasladado al hospital en Albacete tras caer a una zanja junto a la retroexcavadora que estaba manipulando, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha recibido a las 12.47 horas en la Avenida Gregorio Arcos, donde este trabajador ha tenido que ser rescatado por los bomberos. Hasta el lugar se ha trasladado una UVI que ha trasladado al herido al Hospital General Universitario de Albacete.

Además de los bomberos de Albacete, se ha desplazado la Policía Nacional y la Policía Local.